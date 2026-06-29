La tercera temporada de Amazon Music City Sessions arrancó con éxito en México, teniendo como protagonista al cantante Mario Bautista, quien ofreció un show íntimo y secreto para sus fans.

El artista presentó temas de su álbum Loverboy y sorprendió con invitados especiales como Kevin AMF, con quien estrenó Prada, y Luis Ángel “El Flaco”, que interpretó Cabrón yo puedo.

La apertura estuvo a cargo de la boyband Santos Bravos, causando sensación entre los asistentes y consolidando el inicio de esta nueva edición.

Amazon Music City Session (Andrea Luices)

Santos Bravos la rompe en Amazon Music City Session

La tercera temporada de Amazon Music City Session arrancó más que fuerte con Mario Bautista, pero también con Santos Bravos que la rompió arriba del escenario.

Luego de que Santos Bravos, la nueva boyband de Hybe, la misma empresa de BTS fuera la encargada de ser al acto de apertura, causando sensación entre los fans presentes.

Que tras esto, esperan pronto ver a Santos Bravos ser unos de los actos principales de Amazon Music City Session con un show exclusivo.

Amazon Music City Session (Andrea Luices)

Estos serán los demás artistas en la tercera temporada de City Session de Amazon

Tras el arranque de la tercera temporada de City Session de Amazon con Mario Bautista, se tendrán tres artistas más junto a sus invitados como actos teloneros.

Los artistas siguientes en la tercera temporada de City Session de Amazon serán:

30 de junio: Danna con Sofía Monroy

7 de julio: Edgardo Núñez con Adrián L. Santos

15 de julio: Playa Limbo con Ana Sofi W.

La transmisión en vivo para seguir la tercera temporada de City Session de Amazon será en punto de las 9:00 de la noche a través de: