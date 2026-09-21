Converse retiró los promocionales de la campaña Chuck 70 X, señalada de hacer alusión Ku Klux Klan, y que protagonizó la cantante surcoreana Karina.

Mediante un comunicado, la empresa global de calzado reconoció haber cometido un error y ofreció una disculpa; no obstante, en ningún momento mencionó a su embajadora aún cuando las críticas también la salpicaron.

Mucho menos proporcionó información adicional sobre el proceso creativo de la campaña, su revisión, aprobación y publicación.

“Lo lamentamos. Comprendemos por qué esta imagen resulta tan perturbadora y reconocemos nuestro error. La hemos retirado de nuestros canales y estamos trabajando para eliminarla de todos los lugares donde apareció. Esto no debería haber ocurrido y lo haremos mejor” Converse

Por su parte, Karina y su agencia de representación, SM Entertainment Group, han guardado silencio. Son los fans de la integrante de la banda de K-pop, Aespa, quienes la están defendiendo.

Converse habría usado sesión de fotos de Karina sin decirle para qué la usaría

Vía redes sociales, seguidores de Karina argumentan que la idol -de 26 años- no participó ni tuvo voz ni voto en la posproducción ni en la conceptualización de la campaña de Converse.

Incluso muestran fotografías de la sesión que habría sido manipulada.

En las imágenes, Karina aparece de cuerpo completo. No hay ángulos específicos, si acaso primeros planos en donde sí se le ve el rostro.

Converse habría manipulado sesión de Karina (Redes Sociales)

Esto probaría que los creadores de la campaña Chuck 70 X, cortaron las imágenes y las manipularon para que únicamente se viera la falda de Karina y una de sus manos sujetando un par de tenis.

La iluminación sobre la prenda generó una figura triangular blanca, la cual fue vinculada con la característica capucha utilizada por integrantes del Ku Klux Klan (KKK).

Algunos cibernautas aseguran que el anuncio también los hizo pensar en los pies de una persona suspendida, interpretación que relacionaron con imágenes históricas de linchamientos.