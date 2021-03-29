México.- Un hombre fue captado mientras usaba una capucha del Ku Klux Klan al realizar sus compras en un supermercado del estado de California en Estados Unidos.

Las autoridades del estado llevan a cabo una investigación a partir de la fotografía que tomó otro cliente dentro de una sucursal de la cadena Vons el sábado 2 de mayo, donde se muestra a un hombre vestido con camiseta y bermudas parado junto a un carrito de compras.

La indagatoria sobre el sujeto –aún no identificado- corre a cargo del departamento del sheriff de San Diego, el cual descartó que se solicitara la presencia de agentes de policía en el sitio cuando ocurrió el incidente.

Investigan a hombre que vestía capucha del Ku Klux Klan

El alcalde de la ciudad de Santee que es aledaña a San Diego –John Minto- expresó su tristeza por el uso de un “ símbolo que representa odio ”.

De acuerdo con el reporte de la AFP, los empleados del supermercado Vons pidieron al hombre que se retirara la capucha del Ku Klux Klan, lo cual sólo hizo en la caja al realizar el pago.

En la ciudad de Santee, ubicada dentro del condado de San Diego, es obligatoria la cobertura del rostro en lugares públicos para evitar la propagación del coronavirus.