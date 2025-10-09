La marca de calzado Converse y la refresquera Coca-Cola se unen para lanzar una edición especial de tenis en México.

Con la colaboración Coca-Cola x Converse que tendrá 5 diseños en tenis tipo Chuck 70 para la edición especial que ya causa sensación.

Converse x Coca-Cola: precio y detalles de la edición especial en México (Converse)

Misma edición especial y limitada de Converse x Coca-Cola que ya puedes conseguir en México desde este 9 de octubre de 2025, y no deberías dejar pasar.

La edición especial de Converse x Coca-Cola se trata de estos modelos de tenis Chuck 70:

Tenis Converse x Coca Cola Chuck 70 rojos en bota de piel u nisex - $2999.00 Tenis Converse x Coca Cola blancos en bota de lona u nisex - $1999.00 Tenis Converse x Coca Cola grises en bota de lona unisex - $1999.00 Tenis Converse x Coca Cola rojos en bota de lona unisex -$1999.00 Tenis Converse x Coca Cola negros en bota de lona unisex - $1999.00

Entre los detalles que distinguen la edición especial de Converse x Coca-Cola son los colores icónicos de la cultura pop de la refresquera, además de los logos clásicos.

Converse x Coca Cola no solo tendrán tenis de edición especial

Si pensabas que la colaboración de Converse x Coca Cola solo tendría tenis de edición especial, te falta ver estos diseños limitados.

Pues además de los 5 modelos de tenis Chuck 70 para la edición especial de Converse x Coca Cola también se tendrá playeras, hoodie y tote bag.

Por lo que la edición especial de Converse x Coca-Cola en México se completa con: