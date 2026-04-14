Josh D’Amaro, actual CEO de Disney, anunció mil despidos a través de un correo a sus empleados.

Este martes 14 de abril, Disney sorprendió a sus empleados al revelarles que habrá despidos en varias áreas de la empresa.

Disney anuncia por correo electrónico el despido de mil empleados

El nuevo director ejecutivo de The Walt Disney Company mandó un correo anunciando que se recortarían mil puestos de trabajo.

En el mail enviado por Josh D’Amaro, se señala que la decisión se toma ante el “ritmo vertiginoso” de la industria y para fomentar una “fuerza laboral más ágil”.

“Dado el ritmo vertiginoso de nuestras industrias, esto nos obliga a evaluar constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y con mayores capacidades tecnológicas para satisfacer las necesidades del mañana. Como resultado, eliminaremos puestos de trabajo en algunas áreas de la empresa.” Correo de Josh D´Amaro, CEO de Disney

Disney+ (Disney)

A finales de su ejercicio fiscal en septiembre pasado, Disney reportó que tenía 231 mil empleados.

De acuerdo con informes, los despidos de Disney afectarán principalmente al grupo de marketing, que fue reestructurado en enero pasado.

Además, los recortes impactarían en negocios de estudio y televisión, ESPN, productos, tecnología y funciones corporativas.

Los despidos de Disney son el reflejo del contexto que se vive en la industria del entretenimiento donde hay baja taquilla, aumento de la competencia y disminución del negocio televisivo.

Empresas como Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance han realizado también recortes en su plantilla de trabajadores.

Disney ya había llevado a cabo despidos masivos en 2023, cuando eliminó 7 mil puestos para ahorrarse 5 mil 500 millones de dólares en costos.

En ese momento, Disney estaba bajo la presión de Nelson Peltz, inversor que urgió a la empresa para mejorar su rendimiento y detener las pérdidas que tenía en su departamento de streaming.