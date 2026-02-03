Este martes, la junta directiva que preside James Gorman, de 67 años de edad, nombró a Josh D’Amaro como el futuro CEO de The Walt Disney Company.

Josh D’Amaro, presidente de Disney Experiences, ocupará su nuevo cargo el próximo 18 de marzo, por lo que aquí te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Josh D’Amaro?

Josh D’Amaro ha trabajado para Disney desde 1998, tiempo en que ha ocupado diversos cargos.

En LinkedIn se presenta como el Presidente de Disney Experiences. Tiene a su cargo 185 mil personas.

Quienes dice son el motor creativo y el impulsor de crecimiento a largo plazo de la compañía que lleva poderosas historias y franquicias a consumidores en la tierra, en el mar y en el mundo digital, y que crea recuerdos mágicos que duran toda la vida.

Josh D’Amaro, nuevo CEO de Disney (@joshdamaro / Instagram)

¿Qué edad tiene Josh D’Amaro?

Josh D’Amaro nació en Medfield, un pueblo de Massachusetts el 10 de febrero de 1971. Actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Josh D’Amaro?

Josh D’Amaro está casado con Susan D’Amaro, de edad desconocida. Su relación inició en la escuela secundaria. Actualmente residen en el área de Coto de Caza en California, Estados Unidos.

¿Qué signo zodiacal es Josh D’Amaro?

A Josh D’Amaro lo rige en signo zodiacal de acuario.

¿Cuántos hijos tiene Josh D’Amaro?

Josh D’Amaro y Susan D’Amaro tienen hijos; sin embargo, se desconoce cuántos ya que el futuro CEO de Disney prefiere mantener su vida personal lo más privada posible.

¿Qué estudió Josh D’Amaro?

Josh D’Amaro se licenció en Administración de Empresas, es egresado de la Universidad de Georgetown.

Hizo una carrera en finanzas en The Gillette Company, con sede en Boston.

¿En qué ha trabajado Josh D’Amaro?

De 1998 a 2008, Josh D’Amaro fue vicepresidente de ventas y marketing comercial de viajes, en Disney.

fue vicepresidente de ventas y marketing comercial de viajes, en Disney. De 2005 a 2006, fue director de planificación empresarial y desarrollo estratégico.

En 2008 se desempeñó como director financiero del negocio de licencias de productos de consumo de Disney.

De 2013 a 2014 fungió como vicepresidente de Disney’s Animal Kingdom.

Posteriormente se convirtió en vicepresidente senior de Operaciones de Resort y Transporte en Walt Disney World Resort en Florida.

De 2017 fue ascendido a CCO de Walt Disney World Resort, cargo en el que estuvo un año debido a que se convirtió en presidente del Parque Disneyland en Anaheim, California.

En 2020 se convirtió en vicepresidente de Aventures by Disney con sede en Florida.

Ese mismo año, sucedió a Bob Chapek como presidente de Disney Parks, Experiences and Products debido a la pandemia de COVID-19.

Actualmente, Josh D’Amaro es responsable de seis parques temáticos de Disney, con sede en:

California

Florida

Francia

Shanghai

Hong Kong

Tokio

Josh D’Amaro es el nuevo CEO de Disney

Josh D’Amaro asumirá su nuevo cargo en Disney, en marzo próximo.

Josh D’Amaro sucederá a Bob Iger, de 74 años de edad, quien continuará como asesor y miembro de la junta directiva hasta finales de este año, de acuerdo con AP.

El hasta ahora presidente de Disney Experiences, fue elegido entre 100 aspirantes internos y externos a la compañía, entre los que se encontraba:

Dana Walden, de 61 años de edad, copresidenta de Disney Entertainment.

Jimmy Pitaro, de 56 años de edad, presidente de ESPN.

