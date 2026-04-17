Como muchos ya sabrán, Disney recientemente enfrentó una ola de despidos masivos, cortando a más de mil empleados de diferentes áreas; eso incluye a un equipo completo de desarrollo de Marvel.

El área afectada de Marvel fue el equipo de desarrollo visual, quedando solo el esqueleto de este, de acuerdo con varias versiones.

Disney despidió al equipo de desarrollo visual de Marvel

De acuerdo con Forbes, Disney decidió prescindir de todo el equipo de desarrollo visual de Marvel Studios, quienes se encargaban de presentar el arte conceptual de series y películas.

Este equipo de desarrollo visual de Marvel trabajó en Disney durante una década; es decir, desde la recta final de la Saga del Infinito, hasta este momento.

Marvel Studios (Marvel Studios)

Su labor era presentar todas las ideas y posibles proyectos a Kevin Feige y compañía, para que de ahí se eligiera el camino a seguir para la franquicia.

Es decir, revisaban los diversos cómics de la editorial y a partir de ahí elaboraban una imagen visual de lo que se podría convertir (o no) en la siguiente producción del estudio.

Según el reporte, del equipo de varias personas apenas si quedó un “esqueleto” del mismo; no se sabe si vayan a buscar más personal para las siguientes fases o elijan otro camino.

Despidos de Disney en Marvel es para abaratar costos

Otra cosa que se menciona es que estos despidos de Disney en Marvel tienen la intención de abaratar costos al momento de desarrollar los diferentes proyectos.

Asimismo, se dijo que la idea de Disney es dejar de lado la producción masiva en Marvel que afectó a toda la Saga del Multiverso, en favor de obras más espaciadas y contenidas, al estilo de las primeras fases.

Destacando principalmente la eficiencia operativa y el control de los gastos, pasando de la época donde Marvel podía darse el lujo de gastar recursos sin problemas, a una donde todo se tiene medido.

The Multiverse Saga (Marvel)

Un fallo recurrente mencionado a la Saga del Multiverso es que abusó del éxito de Marvel, haciendo insostenible el que la audiencia pudiera estar al corriente con la trama en general, afectando también la calidad del producto.