El costo de la canasta básica en México presentó un incremento del 4.5% anual en febrero 2026, según arrojó el indicador para calcular las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos.

Acorde con los últimos registros, el aumento a la canasta básica afectó tanto a zonas urbanas como rurales, situación que impacta en el bolsillo de las familias mexicanas.

Algunos productos y comportamientos que influyeron especialmente en el aumento de la canasta básica fueron:

Jitomate: Precio subió 60.2% en un año

Bistec de res: Costo incrementó un 14.2% en un año

Alimentos consumidos fuera de casa (en locales, fondas, restaurantes)

Canasta básica (Victoria Valtierra / Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Canasta básica en México sube 4.5% anual en febrero de 2026 y supera la inflación

Que la canasta básica haya subido un 4.5% en febrero 2026, quiere decir que su incremento fue mayor que la inflación general anual del país, que fue de 4%.

Esto significa que la comida se encareció más rápido que el promedio de los precios y se necesitan más ingresos para mantener el mismo nivel básico de consumo.

De manera puntual, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojó los siguientes datos de alza en la canasta básica:

5.6% más en regiones rurales

6.5% más en zonas urbanas

En ambos casos, el incremento a la canasta básica superó la inflación general anual de 4% , cifra por encima de los datos obtenidos en comparación al mes de febrero del año 2025.

Solo para comprar alimentos básicos, una persona necesita al menos 1 mil 887 pesos al mes en zonas rurales y 2 mil 516 pesos en ciudades, según datos del Inegi.

Otros gastos también influyeron en el precio de la canasta básica 2026

El costo de vida también mostró incrementos por actividades y consumos que son básicos.

En las zonas rurales, por ejemplo, destacaron gastos en:

Transporte público

Cuidados personales

En las urbes, el impacto se debió principalmente a:

Transporte público

Educación, cultura y recreación