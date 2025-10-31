De acuerdo con los últimos reportes, Netflix está interesado en adquirir Warner Bros., e incluso se sabe que contrató al mismo banco que asesoró a Skydance tras la compra de Paramount.

Netflix quiere comprar Warner Bros., de acuerdo con los últimos informes

Según revela Deadline , Netflix está interesado en adquirir Warner Bros. Discovery y actualmente la plataforma explora una oferta para ofrecerle a la compañía productora.

Incluso se sabe que Netflix contrató al mismo banco de inversión que asesoró a Skydance cuando compró Paramount: Moelis & Co.

Netflix is now actively exploring the possibility of buying Warner Bros



Netflix has hired the same investment bank that advised Skydance when they bought Paramount



(Source: Deadline) pic.twitter.com/wwargwbs8U — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 31, 2025

También se ha dado a conocer que Netflix ha obtenido el acceso a la sala de datos de Warner Bros. y su información financiera con el fin de analizar a fondo una posible adquisición de Warner Bros.

De ser la ganadora en comprar Warner Bros., Netflix se hará de películas como la saga de Harry Potter y el Universo DC, además del catálogo de HBO Max y su división de videojuegos.

Sin embargo, se sabe que otro de los interesados en comprar Warner Bros. es Paramount, entre cuyos planes está el fusionar la plataforma de HBO Max y Paramount+ para que tenga un catálogo más amplio.

Si bien el CEO de Netflix, Ted Sarandos dijo que la empresa está enfocada en construir más que en comprar, también reveló que evaluan adquisiciones que representen una oportunidad significativa y encajen con su estrategia.

Hasta el momento no hay información oficial pero se sabe que, además de Netflix, Comcast y Paramount son los interesados en adquirir Warner Bros., y todo indica que la empresa estaría empezando a evaluar sus opciones como dividir sus negocios o vender partes de la compañía.

De concretarse la compra de Warner se podría ver una de las adquisiciones más grandes dentro del mundo del entretenimiento, y también nuevas apuestas en cuanto al streaming.