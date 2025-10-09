La inflación general anual en México durante el mes de septiembre de 2025 se colocó en 3.76%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto marca un incremento con respecto a la inflación en México de agosto 2025, cuando se colocó en 3.57%.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación en septiembre subió en 0.23% con respecto al mes anterior; en el mismo mes de 2024 ésta se ubicó en 4.58%.

Inflación anual en el INPC alcanza 3.76% en septiembre 2025; costo de servicios suben

El Inegi informó que, durante el mes de septiembre 2025, la inflación en México se colocó en 3.76%, lo que significa un incremento con respecto al mes anterior,

Asimismo, resaltó que el índice de precios subyacente incrementó 0.33 % a tasa mensual; los precios de las mercancías subieron 0.34 % y los de servicios, 0.32%.

Por otra parte, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.10%; los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.14 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.06%.

Cabe señalar que entre la primera y segunda quincena de septiembre de 2025, el INPC registró un aumento quincenal de 0.02%.

Inflación anual en México: tomate y chile al alza; aguacate y servicios profesionales bajan

La inflación anual en México incrementó durante el mes de septiembre y se colocó en 3.76%; los productos más afectados son los alimentos.

De acuerdo con el Inegi, los productos que registraron un alza en septiembre son:

Chile serrano: 17.60%

Tomate verde: 12.93%

Cebolla: 8.05%

Cerveza: 1.80%

Por otra parte, los servicios profesionales disminuyeron en 15.38%; otros productos a la baja en dicho periodo son: