La Unión Regional Ganadera de Sonora (UGRS) rechazó las versiones que aseguran una supuesta alza de precios y desabasto de carne pese a diversas quejas de habitantes del estado.

A través de redes sociales, residentes de Sonora han denunciado órdenes de tacos con precios de hasta 350 pesos, lo que generó molestia entre la población.

URGS asegura abasto de carne en Sonora; alza de precios es responsabilidad de los locatarios

Juan Ochoa Valenzuela, dirigente de la UGRS, aseguró que si bien el sector cárnico ha experimentado ajustes ligeros derivados de la dinámica de las exportaciones, estos no representan un factor suficiente para encarecer drásticamente la oferta en Sonora.

El representante ganadero sugirió que los precios elevados reportados por los ciudadanos responden primordialmente a las estrategias de comercialización y características particulares de cada establecimiento, y no a una problemática real de producción.

Niegan alza de precios y desabasto de carne en Sonora pese a quejas (Margarito Pérez / Margarito Pérez)

A pesar de que el panorama nacional muestra una presión al alza por factores como la sequía y el encarecimiento de insumos básicos, en Sonora se encuentra asegurado el abasto de carne para la población.

Ochoa Valenzuela subrayó que el inventario actual es suficiente, por lo que no existe un riesgo de desabasto que obligue a los comerciantes a elevar sus precios de venta al público de manera desproporcionada.

Además, la UGRS recordó que el mercado ofrece una amplia gama de opciones y calidades, permitiendo a los ciudadanos elegir cortes que se ajusten a su capacidad económica, manteniendo siempre la seguridad de que el producto está disponible y con calidad garantizada en todo el estado.