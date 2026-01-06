A través de un comunicado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) explica que no recontratará a Moody’s y afirma que no requiere calificación.

Después de que Moody’s Local México retirara la calificación como administrador de hipotecas del Infonavit, el Instituto da a conocer porque ya no contratará a la agencia global de calificación crediticia y evaluación de riesgos.

Cabe recordar que Moody’s aclaró que el retiro de su evaluación no está relacionado con un deterioro del Infonavit.

Por esta razón Infonavit no recontratará a Moody’s; afirma que ya no requiere calificación

En este comunicado del Infonavit se deja en claro la razón por la que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores decidió no renovar contrato con Moody’s.

La razón se debe a que el Infonavit consideró no necesaria la recontratación de la calificadora, al prever la liquidación anticipada de los Certificados de Vivienda (CEDEVIS) durante enero de 2026, en los términos más convenientes.

Asegura que esta decisión se sustenta en la solidez financiera que actualmente mantiene el Instituto.

Lo anterior como resultado de la política salarial iniciada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que es continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permite al Infonavit llevar a cabo la liquidación anticipada de dos emisiones de CEDEVIS que tiene vigentes.

Sostiene que la liquidación total de estas emisiones, concluye la obligación de mantener vigente la evaluación de calidad como administrador de hipotecas, la cual era realizada por la calificadora Moody’s Local México, por lo que se consideró que no necesaria su recontratación.

Además explica que los CEDEVIS son certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas por el Infonavit, que fungieron, hasta 2015, como una fuente alterna de financiamiento ante la falta de liquidez que enfrentaba el Instituto, derivada de una mala política salarial en el país.

Pero tras el cambio de una política financiera y el aumento constante al salario mínimo a partir del año 2019, sus recursos aumentaron.

Estos recursos superan el billón de pesos, lo que permite al Instituto contar con recursos suficientes para financiar la construcción de un millón 200 mil viviendas y su programa de crédito, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar.