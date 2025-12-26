El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza informó que se ha concretado la reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables.

Luego de que el Infonavit finalizó la reestructuración de más de 4.8 millones de créditos impagables, y por lo que hoy están en condiciones de ser liquidados por los derechohabientes.

En algunos de los casos de la reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables se hizo un importante descuento al saldo, así como se redujo la tasa de interés y la mensualidad.

Mientras que en otros créditos del Infonavit se descontó el total de la deuda, por lo que los financiamientos quedaron liquidados.

Con ello, los beneficiarios en la reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables del Infonavit fueron:

238 mil personas eliminaron la totalidad de su deuda

1 millón 258 mil créditos fueron ajustados con una reducción significativa en el saldo

3 millones 360 mil recibieron otras formas de reestructura en sus créditos

Octavio Romero Oropeza (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Reestructuración de 4.8 millones de créditos del Infonavit cumple el compromiso de vivienda digna

Ante la ​​reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables, el Infonavit precisó que esta acción es parte del compromiso que se hizo para la vivienda digna.

Con ello, se indicó que los derechohabientes del Infonavit podrán ingresar ingresar a la página de la institución con su nombre, número de Seguridad Social o número de crédito, para obtener toda la información de la situación anterior de su crédito y conocer las nuevas condiciones ante esta reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables.