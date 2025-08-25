En días recientes se dio a conocer que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgará escrituras de vivienda completamente gratis, por lo que aquí te damos los requisitos.

Esta medida beneficiará a miles de derechohabientes que ya han terminado de pagar sus créditos Infonavit, pero que por alguna razón no han podido pagar sus escrituras de vivienda.

Los motivos se deben, en su mayoría, a que el proceso de escrituración suele ser costoso, alcanzando precios de hasta 20 mil pesos. Afortunadamente, podrás evitar el pago con el programa de escrituras gratis del Infonavit.

¿Cómo obtener gratis las escrituras de mi casa Infonavit?

La dependencia que encabeza Octavio Romero Oropeza señaló que para obtener las escrituras gratis de tu propiedad será necesario que cumplas con los siguientes requisitos del Infonavit:

Revisar la convocatoria oficial en el portal o redes de Infonavit

Comprobar que tu vivienda esté totalmente pagada y que no tenga adeudos

Presentar documentación requerida: INE, CURP, NSS y comprobante de pago del crédito

Iniciar el trámite en la delegación Infonavit más cercana o en línea en Mi Cuenta Infonavit

Una vez validada la información, Infonavit contactará a un notario y cubrirá todos los gastos de escrituración

Se espera que el programa de escrituras gratis ayude a 2 millones de personas, pues ese el número de derechohabientes que ya terminaron de pagar su crédito Infonavit.

Toma en cuenta que liberar legalmente la hipoteca puede ahorrarte problemas jurídicos relacionados con las escrituras de tu vivienda.

¿Por qué son importantes las escrituras de tu casa Infonavit?

La iniciativa llamada “Infonavit sin costo de escrituras” es un programa por el que la dependencia asume los gastos notariales y administrativos de los derechohabientes.

Debido a que las escrituras se obtienen cuando una casa ya está pagada, el programa se enfoca en los derechohabientes Infonavit que no tengan adeudos en sus créditos.

Cuanto obtienes las escrituras, la propiedad queda 100% a nombre del propietario, sin restricciones. Validan tu derecho como dueño y te permiten venderla, heredarla, hipotecarla y hacer trámites municipales o fiscales.