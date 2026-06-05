El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) multó con 500 mil pesos a la tienda Mixup tras comprobar que vendió discos pirata de bandas del sello Nuclear Blast.

La investigación reveló que los álbumes fueron producidos por la empresa Scarecrow Records sin derechos de reproducción y colocados en anaqueles bajo consignación.

Entre los grupos afectados por Mixup y Scarecrow Records figuran:

Epica Sabaton Sepultura Nightwish Eluveitie

Además de la sanción económica, se ordenó a Mixup retirar las copias ilegales y liberar un depósito de garantía de 250 mil pesos.

Mixup de Zona Rosa, en la CDMX (Mixup)

Nuclear Blast levantó una denuncia ante el IMPI por los discos piratas de Mixup

De acuerdo con el expediente P.C. 641/2022, proporcionado por el medio especializado Summa Inferno; IMPI dio cuenta de los discos piratas de Mixup tras una denuncia de Nuclear Blast.

Dicho documento legal detalla que Nuclear Blast sospechaba que había discos pirata de su sello en Mixup, los cuales circularon durante varios años en México.

A diferencia de las copias en el mercado informal, las reproducciones ilegales de la tienda contaban con una manufactura industrial de alta calidad.

Pues eran visual y técnicamente idénticos a los álbumes oficiales que se podían encontrar en Europa, con detalles que incluían código de barras, folletos, serigrafía e impresión.

Habría sido la empresa mexicana, Scarecrow Records, la que se encargó de hacer las copias en masa usando masters y diseños de acuerdo vencidos en el país con la disquera.

Es decir, siguieron utilizando el material oficial para hacer las copias, a pesar de que ya no se contaba con los derechos de reproducción para maquilar en México.

Una vez se hacían los álbumes apócrifos, estos eran introducidos a Mixup bajo el esquema de consignación de anaqueles.

Se señala a Daniel Sáenz Carreño e Israel Plata, operadores en distintas administraciones de la mencionada empresa, de colocar los discos.

Esto se hacía a través de las firmas Under The Bridge Records y About Time Records, manteniendo siempre vigente la relación con Mixup.

Discos "piratas". (Especial)

¿Qué bandas de Nuclear Blast fueron afectadas por los discos pirata de Mixup?

Según la investigación del IMPI, las principales bandas afectadas de Nuclear Blast por los discos pirata de Mixup son las siguientes:

Epica

Sabaton

Sepultura

Nightwish

In Flames

Eluveitie

Machine Head

Siendo los discos más destacados en tener copias piratas en Mixup son "The Divine Conspiracy” y “Design Your Universe” de Epica, y “Live At Masters Of Rock” de Eluveitie.

No se sabe desde cuándo hay discos pirata en Mixup, pero es posible que esto se extienda a por lo menos una década, cuando el formato físico aún era relevante.

Junto a la multa de 500 mil pesos, se ordenó que se retiraran todas las copias pirata de anaqueles y se liberara un depósito de 250 mil pesos de garantía.