Hay una polémica reciente alrededor de la marca Eternal Secret del Dr. Simi y su efectividad para el cuidado de la piel; eso incluye productos como su famoso serum que incluye varios ingredientes activos.

En redes sociales y diversos artículos se ha señalado la experiencia de la gente con el serum de Eternal Secret del Dr. Simi.

La tendencia en general es negativa, señalando que este tipo de cremas en realidad no ayudan en nada a la piel, siendo más una especie de placebo que otra cosa.

Para despejar aún más las dudas alrededor de estos productos, algunos dermatólogos han salido a decir si recomiendan o no, la marca de Eternal Secret.

Los serum que maneja actualmente Eternal Secret son:

Serum Dermo Renovador con Colágeno Hidrolizado: ayuda a prevenir las líneas de expresión y da firmeza a la piel.

Serum Retinol: reduce arrugas y manchas

Serum con Vitamina C: ayuda a reparar y prevenir el daño causado por el medioambiente.

Serum con Vitamina E: nutre la piel madura y reduce la profundidad de las arrugas

Serum Eternal Secret del Dr. Simi (Eternal Secret)

¿Los dermatólogos recomiendan el serum de Eternal Secret del Dr. Simi?

La respuesta rápida es NO, los dermatólogos no recomiendan el famoso serum de Eternal Secret del Dr. Simi.

Señalan que el serum de Eternal Secret del Dr. Simi no pasa ninguna prueba en diversos estudios, principalmente los relacionados a sus componentes como la Vitamina C, Vitamina E, retinol y demás.

Sin olvidar que en algunas ocasiones, la marca no se ha querido prestar al análisis o ha ocultado los resultados de estudios, por lo que todas sus afirmaciones son parciales.

Esto no significa que la crema dañe tu piel o algo parecido, sólo que no cumple con lo que promete y no da la protección que se busca en este tipo de productos.

Es por ello que le piden a la gente que pase por alto el serum, viendo otras opciones que son mejores y están disponibles en el mercado.

¿Qué serum son mejores que el de Eternal Secret del Dr. Simi?

No te preocupes, los dermatólogos no te dejaron sin opciones de serum, tras señalar que el de Eternal Secret del Dr. Simi no funciona como tal.

A continuación te damos una lista de otros serum de distintos tipos (Vitamina C, Vitamina E, retinol, dermo renovador) que recomiendan en lugar de Eternal Secret del Dr. Simi.

Protectores Nivea (señalan que cualquiera de la marca es bueno) Fruity de Ponds (cualquiera de la línea es bueno) Hidroboost de Neutrogena Revitalift de Lóreal Oceanskin Moisturizing de Sesderma Blemish & Age Defense de Skinceuticals Retinol 6TR de Medik8

Todos estos cuentan con aval en diversos estudios, además que la experiencia de usuarios los pone como de los mejores en el mercado.

Además de que al ser varias opciones, encuentras con precios variados, por lo que tu bolsillo no se verá afectado.

Con información de TikTok.