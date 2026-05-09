El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) anunció el despliegue de un operativo contra la piratería por el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros.

Como parte de su ‘ARIRANG Tour’, BTS se presentará el sábado 9 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México a las 20:00 horas.

IMPI realiza operativo contra la piratería por el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros

IMPI informó sobre el operativo contra la piratería que realizó en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros previo al concierto de BTS.

IMPI despliega operativo contra piratería por BTS en el Estadio GNP Seguros (@SNietoCastillo / X )

Estas acciones preventivas se realizaron con el fin de combatir el comercio ilegal y detectar productos falsificados.

La autoridad busca garantizar a los ARMY la autenticidad de la mercancía que pueden adquirir en el concierto de BTS en la CDMX y vigilar que no se vulneren los derechos de autor de los artistas.

Mediante estos recorridos, se pretende ofrecer seguridad jurídica a los propietarios de las marcas y proteger el mercado formal.

Así, el gobierno asegura el cumplimiento de las normativas de propiedad intelectual durante eventos masivos de gran impacto comercial.

BTS quiere evitar que se venda piratería en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Cabe recordar que la agencia HYBE ya había anunciado la política de cero tolerancia contra la piratería que implementaría durante las presentaciones de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Esta estrategia busca erradicar la venta de mercancía no oficial en las inmediaciones del recinto, una práctica sumamente arraigada en la cultura de conciertos locales.

Para lograrlo, se establecerán perímetros de vigilancia y monitoreo constante, permitiendo únicamente el comercio de artículos autorizados en puntos específicos.

Las medidas incluyen la confiscación de productos ilegales y la restricción de venta de cualquier artículo que no cuente con autorización.

A pesar de las restricciones comerciales, se aclara que los fanáticos que ya posean artículos no oficiales podrán ingresar al evento sin inconvenientes.

Ya que no existen protocolos confirmados para revisar las prendas o artículos personales de los asistentes en la entrada.

De esta manera su busca frenar la distribución y el negocio paralelo de productos piratas en las calles y proteger los derechos de imagen, nombres y logotipos de los integrantes de BTS.