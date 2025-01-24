Esto es todo lo que debes de saber sobre las recargas de 100 pesos de Telcel, por ejemplo, ¿cuánto dura el plan? Así como otros beneficios y sus contras.

En México, Telcel es la empresa que más usuarios registra de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su “Reporte de Información Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones”.

En dicho reporte del IFT de 2024, señala que en México predomina las líneas prepago para la telefonía móvil, es decir, las recargas de 100 pesos o más, abarcan un total del 84% de los usuarios.

Esto debes saber si haces recargas de 100 pesos de Telcel

Si eres de los usuarios que realizan recargas de 100 pesos de Telcel, hay diversos detalles que debes de saber, entre ellos, que la duración ha cambiado en los últimos años.

Sin embargo y tal como resalta IFT, además de la duración, otras aplicaciones que ofrece Telcel con sus recargas de 100 pesos también se han incorporado.

Esto lo menciona en su “Reporte de Evolución de Planes y Tarifas” que compara los precios y cambios desde 2017 a 2024, aunque solamente en su opción pospago.

En referencia, Telcel ofertaba en 2017 un total de 8 planes, además de que Movistar era la compañía que más paquetes pospago tenía, aunque la competencia cambió 7 años después.

Referente a las recargas de 100 pesos u otras de Telcel, IFT destaca que la compañía de Carlos Slim tiene diversos puntos de venta y se puede realizar tanto física como virtualmente.

Sin embargo y como menciona, actualmente ya hay oferta prepago no residencial, ya que actualmente está Oui Móvil o Bait, cuyo monto de recarga va desde los 30 pesos, que se llevan la preferencia.

Telcel y AT&T pierden clientes en su cartera prepago (CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cuánto dura la recarga de 100 pesos de Telcel? Todo lo que debes saber del paquete

Referente a las recargas de 100 pesos de Telcel, su precio no cambió a lo largo de los años, aunque tal vez su duración, los beneficios que ofrece y que se transformó para ser similar a los planes pospago.

Las recargas de 100 de Telcel ofrecen llamadas y mensajes ilimitados, tanto para México, Estados Unidos y Canadá, así como 1.95 GB que puedes utilizar en los tres países ya mencionados.

Pero, ¿cuánto duran las recargas de 100 pesos de Telcel? Un total de 15 días, en los que también te ofrece redes sociales en México, como:

WhatsApp (México, Estados Unidos, Canadá)

Facebook

Messenger

X antes Twitter

Snapchat

Instagram

Se debe mencionar que los minutos no aplican llamadas a números 800 además de que a no es para ningún teléfono fuera de la frontera, ni incluye cobertura marítima o aérea.

Las recargas de 100 pesos de Telcel también te ofrecen Prime Video Móvil y de momento hay una promoción que podrás encontrar en el Paquete Amigo Sin Límite.