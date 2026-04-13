Rafael Zaga Tawil, empresario acusado de defraudar al Infonavit y prófugo de la justicia mexicana desde 2022, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De acuerdo con información oficial, Rafael Zaga Tawil está recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, tras problemas con su residencia legal en Estados Unidos.

En México enfrenta cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, derivados del caso Telra Realty y contratos con el Infonavit entre 2014 y 2017.

México investiga a Rafael Zaga Tawil por presunto fraude al Infonavit

Autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones en torno al presunto fraude millonario de Rafael Zaga Tawil contra el Infonavit.

El caso se remonta al año 2014, cuando Infonavit, bajo la dirección de Alejandro Murat, celebró diversos contratos con la empresa Telra Realty, cuyos accionistas principales son los hermanos André y Max El-Mann Arazi, junto con Teófilo y Rafael Zaga Tawil.

Entre sus acuerdos destaca la creación de dos programas: Movilidad hipotecaria y de regularización de cartera, mismos que fueron cancelados en 2017 por David Penchyna, exConsejero del Infonavit.

Indemnizar con 5 mil millones de pesos a Telra Realty, derivó acciones penales por parte de la Fiscalía (FGR).

Rafael Zaga Tawil y Téofilo Zaga Tawil (Yazmín Betancourt)

En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ventiló que el Infonavit nunca debió pagar la millonaria indemnización por la rescisión de un contrato firmado entre 2014 y 2017.

Tras investigaciones se descubrió que la empresa de los hermanos Zaga Tawil no cumplió con la parte del contrato y aún así cobraron.

Ante esto, la FGR bloqueó las cuentas bancarias de los empresarios involucrados.

Pese a que Rafael Zaga Tawil solicitó un amparo, en junio de 2022 la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) giró una orden de aprehensión en su contra.

Dos años después, un juez reiteró las órdenes de aprehensión.