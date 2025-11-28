HBO Max y Netflix se pusieron intensos en redes sociales por una publicación de It: Bienvenidos a Derry, la cual muchos interpretaron como apología del delito.

Aunque al poco tiempo, esto pasó a segundo plano en esta pelea de HBO Max y Netflix, ya que los fans comenzaron a tomar bandos con respecto a cada plataforma.

HBO Max y Netflix se pelean por It: Bienvenidos a Derry y Stranger Things

La pelea de HBO Max y Netflix inició cuando la plataforma de Warner Bros. publicó una imagen de It: Bienvenidos a Derry, dando a entender que Pennywise era mejor que Vecma.

Publicación de HBO Max de It: Bienvenidos a Derry (HBO Max)

Además del ataque directo a Netflix, en un inicio la publicación de HBO Max causó malestar debido a que hace apología del delito al mencionar que Pennywise “mata niños”.

Sin embargo, esto no le importó mucho a Netflix, pues se burló del aspecto del payaso llamándolo “Penehueso”, usando una imagen compartido por Andy Muschietti.

Pero las cosas no quedaron aquí, HBO Max contestó señalando que que Netflix los estaba stalkeando, y que por lo menos le hubiera dejado un like a la publicación.

Todo esto derivó en un enfrentamiento entre fans de HBO Max y de Netflix, dejando de lado la publicación con apología del delito.

Netflix responde a HBO Max (Especial)

Fans de HBO Max y Netflix se suman a la pelea

En los comentarios de la publicación de HBO Max, y la respuesta de Netflix, fans de ambas plataformas se comenzaron a atacar los unos a los otros.

Los de HBO Max señalaron que en efecto, Pennywise es mejor villano, no solo porque mata niños, sino porque es más atemorizante que Vecma y es el monstruo original.

Mientras que los seguidores de Netflix y Stranger Things mencionaron que Vecma era mejor, porque no lo vencen con “sus traumas del pasado” ni le tiene miedo a las tortugas.

Además unos apoyaron el hecho de que se lancen los episodios de manera semanal, mientras que otros piensan que liberar temporadas completas o tandas de capítulos es mejor.