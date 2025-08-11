Si compartías tu cuenta de HBO Max en México, la siguiente noticia no te va a gustar, pues la plataforma ya no permitirá este tipo de práctica entre sus usuarios.

Con esto, HBO Max estaría siguiendo los mismos pasos que otras plataformas de streaming que bloquean el acceso a personas ajenas a la casa de la cuenta principal.

¿HBO Max eliminará cuentas compartidas en México?

De acuerdo con la misma HBO Max, ya no se permitirá compartir cuentas en México a partir del mes de septiembre de 2025.

Desde ese momento, todas aquellas personas que accedan a HBO Max sin tener una suscripción, verán bloqueados sus intentos de entrar a la plataforma.

HBO Max (Warner Bros.)

El único modo de compartir cuenta será que todos los usuarios estén en la misma casa, quienes estén fuera del domicilio no podrán hacer uso de esa suscripción.

Como mencionamos, esta es la misma estrategia que han seguido otras plataformas de streaming con el fin de potenciar sus suscripciones en los últimos años.

Si bien muchos señalaron que esta era una práctica anticonsumidor, todos los servicios que la han adoptado han registrado un aumento en sus cuentas activas.

Lo que indica que estos movimientos han funcionado bastante bien.

Quienes usaban cuenta compartida deberán de pagar HBO Max en México

A partir de septiembre de 2025, quienes usaban una cuenta compartida de HBO Max en México ahora deberán de pagar la suscripción si quieren seguir accediendo.

O bien, pedir al titular que los agregue a su cuenta de HBO Max, aunque esto tendrá un costo extra de unos 150 pesos sobre la suscripción.

HBO Max (WarnerMedia)

En caso de que quieras pagar un plan completo, el precio de la suscripción de HBO Max es el siguiente en nuestro país:

Básico con Anuncios: 99 al mes / 1188 pesos anual

Estándar: 149 pesos al mes / 1788 pesos anual

Platino: 199 pesos al mes / 2388 pesos anual

Fuera de estas dos opciones, no habrá otra manera de acceder a HBO Max si no te encuentras en el mismo domicilio que el titular de la misma.