Parece que Young Sheldon no fue lo último que vimos de The Big Bang Theory, pues HBO Max confirmó un nuevo spin-off basado en los personajes del show.

Este nuevo spin-off de The Big Bang Theory en HBO Max se centrará en uno de los personajes secundarios más queridos, nos referimos a Stuart de la tienda de cómics.

'The Big Bang Theory' (@bigbangtheory_cbs)

¿Cómo será el nuevo spin-off de The Big Bang Theory en HBO Max?

De acuerdo con lo revelado, el spin-off de The Big Bang Theory en HBO Max llevará por nombre “Stuart Fails To Save The Universe”.

En la historia de "Stuart Fails To Save The Universe” mostrará al dueño de la tienda de cómics obligado a restaurar la realidad.

Luego que rompiera accidentalmente un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando un Armagedón multiversal.

Para salvar el universo, Stuart contará con la ayuda de su novia Denise, el geólogo Bert y el físico Barry Kripke. Aunque las cosas no saldrán muy bien del todo.

Algo que le gustará a los fans de The Big Bang Theory es que Stuart se encontrará con versiones alternativas de los personajes de la serie original.

El show está protagonizado por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry).

Y contará con la producción ejecutiva de Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, quienes han desarrollado todo el universo de The Big Bang Theory.

Stuart de The Big Bang Theory (Warner Bros.)

¿Cuándo se estrenará el spin-off de The Big Bang Theory en HBO Max?

De momento no hay una fecha para el estreno de "Stuart Fails To Save The Universe”, el spin-off de The Big Bang Theory en HBO Max.

La serie apenas se aprobó por parte de HBO Max, lo que significa que faltan por lo menos un par de años para ver "Stuart Fails To Save The Universe”.

En un escenario optimista, el primer capítulo del spin-off de The Big Bang Theory llegaría en algún punto de 2027.

Esto si no existe algún retraso o problemas en la producción; así que deberemos de estar al pendiente de las actualizaciones de HBO Max.

Stuart de The Big Bang Theory (Warner Bros.)

Con información de HBO Max.