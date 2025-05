A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Juego de Tronos se retrasa hasta el 2026 en HBO Max.

¿Cuándo se estrena A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Juego de Tronos en HBO Max?

Inicialmente, la serie A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Juego de Tronos estaba prevista para finales del 2025; ahora llegará hasta finales del 2026, es decir un año de retraso.

La serie A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Juego de Tronos de HBO Max, estará basada en la novela corta de George R.R. Martin llamada ‘El caballero errante’.

¿De qué trata la nueva serie A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Juego de Tronos?

A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Juego de Tronos se ambientará en la era en la que los Targaryen aún gobernaban los 7 reinos.

Temporalmente se ubica 100 años antes de Juego de Tronos y 100 años después de ‘La Casa del Dragón’, por lo que habrá varios miembros de la Dinastía Targaryen.

Se espera que la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Juego de Tronos, cuente con 6 capítulos; 3 serán dirigidos por Sarah Adina Smith y los otros 3 por Owen Harris.