En uno de sus videos, Gerardo Fernández Noroña aseguró que Ricardo Salinas Pliego busca evadir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y darse a la fuga.

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rechazar los amparos de Grupo Salinas y TV Azteca para que pague al SAT, ahora el senador Gerardo Fernández Noroña reaccionó.

Gerardo Fernández Noroña advierte posible fuga de Ricardo Salinas Pliego para evadir al SAT

Gerardo Fernández Noroña retomó el tema de la resolución en contra de Grupo Salinas y TV Azteca para que paguen los impuestos que le deben al SAT.

Al nombrar a Ricardo Salinas Pliego, Gerardo Fernández Noroña lanzó la advertencia de que el empresario podría darse a la fuga.

“Se va a dar a la fuga de una vez. Lo advierto, se va a dar a la fuga Ricardo Salinas Pliego (...) una vez lo estoy alertando” Gerardo Fernández Noroña, senador

Además de lanzar esta advertencia, Gerardo Fernández Noroña aseguró que “una vez” que Ricardo Salinas Pliego se de a la fuga, dejará a sus trabajadores “en la estocada”.

Incluso, el senador dijo que se deberían tomar medidas preventivas para que Ricardo Salinas Pliego no evada a la justicia ni sus deudas ante el SAT.

Cabe recordar que la Corte ordenó a las empresas de Ricardo Salinas Pliego el pago de la deuda total de 48 mil 326 millones de pesos.

La resolución de la SCJN ocurrió por unanimidad de votos de los ministros que aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, quien le dio la razón al SAT.

La deuda que tienen las empresas de Ricardo Salinas Pliego se debe a la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de multas y recargos.