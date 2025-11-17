Gerardo Fernández Noroña -de 65 años de edad- exige que Ricardo Salinas Pliego pague sus impuestos, así como se hace en Elektra.

Grupo Salinas tiene una deuda de 48 millones de pesos con el SAT y Gerardo Fernández Noroña exhorta a Ricardo Salinas Pliego a cumplir con sus obligaciones fiscales, así como lo hacen los clientes de su tienda departamental.

Gerardo Fernández Noroña exige que Ricardo Salinas Pliego pague sus impuestos

Durante un encuentro con medios, Gerardo Fernández Noroña pidió que Ricardo Salinas Pliego pague sus impuestos, así como su empresa exige que sus clientes paguen.

“Como le dijo la compañera presidenta: ‘Toma chocolate y paga lo que debes’, de todos modos debe pagar sus impuestos. A poco ustedes cuando van a Elektra les decía Salinas Pliego: ‘Si no puede pagar, no pague’ No” Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña puso de ejemplo los negocios de Ricardo Salinas Pliego, quien otorga créditos a sus clientes y estos deben pagar a plazos.

“Nada, pinche usurero cabrón. Hoy le llegó su hora, tiene que pagar los impuestos. Hay que ver que no se vaya, que no se vaya a la fuga”, externó Fernández Noroña.

El senador llamó usurero a Ricardo Salinas Pliego y asegura que el empresario “no perdona” las deudas de sus clientes, por lo que pasará lo mismo con él.

Incluso, Gerardo Fernández Noroña mencionó que se debe vigilar al empresario, para que no se vaya a la fuga.

Por lo pronto, Ricardo Salinas Pliego insiste que hay intereses políticos en su caso.