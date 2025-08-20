Google Pixel 10 llega a México, convirtiéndose en el primer smartphone oficial de la empresa tecnológica en el país.

Y aquí te decimos el precio y características por modelo del mejor smartphone de Google.

Google Pixel 10 (Google / sitio web: store.google.com)

¿Cuál es el precio de Google Pixel 10 en México?

Google Pixel 10 llega a México a 10 años del primer lanzamiento celular de la empresa tecnológica estadounidense.

Y de acuerdo con medios especializados, Google Pixel 10 saldrán a la venta el próximo 28 de agosto de 2025 con un precio de:

Google Pixel 10: desde 19 mil 999 hasta 22 mil 499 pesos mexicanos

Google Pixel 10 Pro: desde 25 mil 999 hasta 36 mil 999 pesos mexicanos

Google Pixel 10 Pro XL: desde 30 mil 999 hasta 39 mil 499 pesos mexicanos

El precio de cada uno de los tres modelos considerados los mejores smartphones de Google, irá variando conforme a la memoria RAM y almacenamiento.

Actualmente, los Google Pixel 10 se encuentran en preventa en tiendas autorizadas como: Telcel, AT&T, Coppel y Liverpool.

Estas son las características por modelo de Google Pixel 10

Si aún no estás convencido de comparar un Google Pixel 10, aquí te dejamos sus características por modelo de smartphone:

Google Pixel 10: Características

Dimensiones y peso: 152.8 x 72.0 x 8.6 mm y 204 g

Pantalla: 6.3 pulgadas con resolución FullHD+, 1080 x 2424 píxeles, 422 ppi

Memoria RAM y almacenamiento: 128 GB hasta 256 GB

Sistema operativo: Android 16

Cámara: trasera 48 megapixeles y delantera 10.5 megapixeles

Batería: 4,970 mAh

Google Pixel 10 Pro: Características

Dimensiones y peso: 152.8 x 72.0 x 8.6 mm y 207 g

Pantalla: 6.3 pulgadas con resolución 1.5K, 1280 x 2856 píxeles, 495 ppi

Memoria RAM y almacenamiento: 128 GB hasta 1 TGB

Sistema operativo: Android 16

Cámara: 50 megapixeles y delantera 42 megapixeles

Batería: 4,870 mAh

Google Pixel 10 Pro XL: Características

Dimensiones y peso: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm y 232 g

Pantalla: 6.8 pulgadas con resolución QHD+, 1344 x 2992 píxeles, 486 ppi

Memoria RAM y almacenamiento: 256 GB hasta 1 TB

Sistema operativo: Android 16

Cámara: trasera 50 megapixeles y delantera 42 megapixeles

Batería: 5,200 mAh