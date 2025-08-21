Tras el inicio de la preventa en México, muchos fans de los smartphones iniciaron la pelea del Google Pixel 10 vs Google Pixel 9.

Si también te interesa saber cual de los equipos es mejor, aquí te diremos las diferencias entre Google Pixel 10 vs Google Pixel 9.

A mencionar que solo compararemos las versiones base del equipo, que son las más cercanas para los usuarios.

Google Pixel 9 es una opción si buscas gama media

Empezaremos con el Google Pixel 9, que llegará a nuestro país en su versión Google Pixel 9a a un precio de 11,999 pesos, como un gama media.

Para empezar el Google Pixel 9a cuenta con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas, con un refresco de 60 a 120Hz, asegurando una buena retroalimentación.

Sus cámaras son una ultra gran angular de 13 MP y una cámara principal de 48 MP que ofrece imágenes nítidas y llenas de detalle.

Con un sistema operativo basado en Android 15, que es potenciado por 12 GB de RAM y un procesador Google Tensor G4.

Su almacenamiento máximo es de 256 GB y su batería es de 4700 mAh, con una carga 45W, que asegura una buena autonomía.

El equipo en general cuenta con todo lo que puedes esperar de un gama media bastante competente.

Google Pixel 9a (Google)

Google Pixel 10 es la gran apuesta de la marca en smartphones

Pasando al Google Pixel 10, el cual tendrá un precio en México de 19,999 pesos, tenemos uno de los smartphones más potentes del mercado.

El Google Pixel 10 cuenta con el procesador Tensor G5, Android 16 y hasta 12 GB de RAM en su versión estándar, con almacenamiento máximo de 256 GB.

La pantalla es una de 6.3 pulgadas Actua OLED de 60 a 120Hz de refresco, para una retroalimentación casi inmediata.

Las cámaras son una gran angular de 50 MP, telefoto de 48 MP con zoom de alta resolución de hasta 100x y cámara frontal de 42 MP.

Mientras que la batería es de 4870 mAh con carga 30W; de acuerdo con Google, esto te da hasta 24 horas de uso y gran rendimiento.

Sin lugar a duda se trata de un equipo de alta potencia muy bien optimizado.

Google Pixel 10 (Google / sitio web: store.google.com)

¿Quién gana entre Google Pixel 10 vs Google Pixel 9?

Aunque en esencia parecen iguales, hay un claro ganador entre Google Pixel 10 vs Google Pixel 9.

La pelea entre Google Pixel 10 vs Google Pixel 9 se la lleva el primero, principalmente por sus cámaras, batería de larga duración, mejor procesador y sistema operativo.

Aunque el Google Pixel 9a es bueno, si buscas un equipo de gran potencia te terminará decepcionando, pues no es diferente al estándar en el mercado.

Mientras que su versión actualizada cuenta con mejores elementos, si le vas a dar un uso intensivo a tu teléfono, más allá de tomar fotos o mandar mensajes.