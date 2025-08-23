Ahora que llegaran nuevos smartphone a México, tal vez quieras aprovechar la oferta del Google Pixel 9 Pro en Amazon.

Más si no te quieres esperar o no te convencen los nuevos modelos, siendo el Google Pixel 9 Pro en Amazon una buena opción.

Precio del Google Pixel 9 Pro en Amazon

El Google Pixel 9 Pro en Amazon tiene un precio en oferta de 17 mil 104 pesos, siendo una rebaja del 27% de su precio original de 23 mil 349 pesos.

También toma en cuenta que el Google Pixel 9 Pro en Amazon ya casi se agota, pues de acuerdo con el anuncio, solo quedan 10 unidades en stock.

Google Pixel 9 Pro en Amazon (Amazon)

Recomendamos que si quieres conseguir el smartphone, te des prisa antes de que se acaben o regrese a su precio original.

Este equipo cuenta con un procesador Intel Core i7, sistema operativo Android 14 y una RAM de 16 GB.

También tiene una pantalla Actua de 6.3 pulgadas con hasta 120Hz de refresco, lo cual entrega una perfecta retroalimentación.

Así como tres cámaras de 50 MP, gran angular de 48 MP, y telefoto de 48 MP; además de una batería de 4700 mAh.

Google Pixel 9 Pro en Amazon (Google)

El Google Pixel 9 Pro en Amazon no tiene soporte en México

Algo que debes de saber antes de comprar el Google Pixel 9 Pro en Amazon, es que este equipo no cuenta con soporte en México.

Es decir, el Google Pixel 9 Pro en Amazon sí sirve con los números de teléfono del país, de cualquiera de las compañías telefónicas.

Sin embargo, al ser un producto que no se encuentra en el mercado de México de manera oficial, Google no da ninguna garantía alrededor del mismo.

Ni siquiera con la llegada de los nuevos smartphones tu equipo tendrá soporte, pues la única versión de este modelo que estará disponible de manera oficial es el Google Pixel 9a .

Si tu equipo sufre alguna descompostura o inconveniente, Google no se hará responsable de mismo.