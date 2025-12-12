El político Álvarez Máynez acusa abusos en tarifas hoteleras de cara al Mundial 2026.

La tarifas que están imponiendo los hoteles para el Mundial 2026 de la FIFA han generado preocupación en Álvarez Máynez.

Expone Álvarez Máynez abusos en tarifas hoteleras de cara al Mundial 2026

A través de X, Jorge Álvarez Máynez acusó los abusos en las tarifas hoteleras que hay para el Mundial 2026 que se celebrará en México.

El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano lamentó los abusos que hay en el hospedaje contra los consumidores previo a la justa mundialista:

“No solo son las boleteras. Los abusos contra los consumidores están fuera de control. La Ciudad de México es la que más ha encarecido los precios de los hoteles y Monterrey y Guadalajara ocupan los lugares 2 y 4. El mundial debe ser una gran oportunidad pero no para el abuso.” Jorge Álvarez Máynez

En su tuit, Máynez puso el ejemplo del hotel City Express Plus de Marriot, cuya tarifa por una habitación por 3 noches y 2 días cuesta 85 mil 700 pesos más impuestos.

Álvarez Máynez compartió también con sus seguidores de redes la lista de ciudades donde se ha incrementado el costo de los hoteles.

Dicho ranking está encabezado por la CDMX que ha elevado la tarifa de sus hoteles de manera alarmante.

Tarifas hoteleras de cara al Mundial 2026 (@AlvarezMaynez / X)

Tarifas hoteleras en CDMX aumentan hasta 961% de cara al Mundial 2026

Las tarifas hoteleras en CDMX aumentaron hasta 961% de cara al Mundial 2026, así lo informa en un análisis de The Athletic.

El medio indica en su reporte que se trata del incremento más alto de las ciudades sede del Mundial 2026.

Datos señalan que una noche en Le Meridien México City Reforma tenía un precio de 2mil 827 pesos por noche; no obstante, la tarifa subió a 69 mil 921 pesos, lo que significa un aumento del 2373% .

El caso de Le Meridien es tan solo uno de varios hoteles que incrementaron sus precios en CDMX.

De acuerdo con The Athletic, así es el aumento porcentual promedio de los precios de los hoteles:

CDMX: 961% Monterrey: 466% Houston: 457% Guadalajara: 405% Kansas City: 364% Atlanta: 344% San Francisco: 342% Miami: 275 % Seattle: 261% Boston: 261% Vancouver: 233% New York / New Jersey: 228% Los Ángeles: 211% Philadelphia: 198% Dallas: 174% Toronto: 78%