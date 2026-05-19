En 2027, General Motors comenzará a fabricar el Chevrolet Aveo en Mexico, auto que hasta el momento se importa desde Asia.

Frente a distintos medios de comunicación, General Motors hizo pública su intención de ensamblar 80 mil autos hacia el 2030 como parte del Plan México.

Entre los modelos destaca el auto favorito de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad-. Nada menos que el Chevrolet Aveo, así como el Chevrolet Groove.

Ambos vehículos, en todas sus versiones, serán armados en la planta de Ramos Arizpe, en Coahuila.

Cabe mencionar que General Motors cuenta con cinco plantas en el país y 5000 colaboradores comprometidos con la calidad y la innovación tecnológica.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard celebró y reconoció que el fabricante de automóviles que construye sedanes, hatchbacks, SUV’s de amplia gama, pickups y autos eléctricos, apueste por trasladar su producción a México.

De acuerdo con el funcionario, de 66 años de edad, aunque es más barato hacerlo en otro lado, General Motors invertirá mil millones de dólares, más lo que venga, para el ensamble del Aveo y el Groove.

“Vamos a empezar a ver más y más partes, componentes hechos en nuestro país”, celebró. Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Chevrolet Aveo, el auto favorito de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirmó lo dicho por el directivo de General Motors, el Chevrolet Aveo es su auto favorito.

La mandataria federal reveló que usa este modelo desde su etapa académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Sigo teniendo mi Aveo”, dijo y enseguida explicó creer firmemente que un auto compacto “genera menos emisiones”.

¿Cuál es el precio del Chevrolet Aveo en México?

Actualmente el Aveo Hatchback tiene un costo desde $273 mil pesos, mientras que el Aveo Sedán alcanza un precio de $276,500 pesos.

Por su parte, el Groovee se vende en $389,000 pesos. Es importante mencionar que el costo de ambos vehículos aumenta con base a la versión y los accesorios.