El pasado viernes 16 de enero se confirmó que General Motors despidió a mil 900 trabajadores de la planta de Coahuila.

La planta de General Motors se ubica en Ramos Arizpe decidió despedir a empleados sindicalizados y de confianza, quienes fueron informados de su despido en el área de recurso humanos el pasado viernes.

General Motors despidió a mil 900 trabajadores de su planta en Coahuila

Según información de Tereso Medina, dirigente sindical de General Motors, al medio El Sol, el pasado viernes se inició el proceso de liquidación para los trabajadores despedidos.

El sindicato de trabajadores de General Motors solicitó que la Secretaría del Trabajo acompañe a los trabajadores para garantizar que sus derechos se cumplan y reciban una liquidación justa.

Oficinas de General Motors en México. (Alex Cruz / Cuartoscuro)

Tereso Medina expresó que los trabajadores tienen la esperanza que General Motors relance la planta automotriz, luego de que la empresa anunció una inversión superior a los mil millones de dólares.

Dicha inversión será gradual entre 2026 y 2027, pero hasta el momento los directivos de dicha empresa siguen sin anunciar el siguiente movimiento de General Motors en México.

El líder sindical de los trabajadores de General Motors aclaró que estos despidos no están relacionados a la responsabilidad y eficacia del trabajo de los empleados, ya que los despidos han sido por factores externos.

General Motors (Paul Ellis / AFP)

General Motors anunció una millonaria inversión en México antes de los despidos en Coahuila

El pasado miércoles 14 de enero, General Motors anunció una inversión de mil millones dólares en México.

La inversión busca fortalecer sus operaciones de manufactura del reciente año y el 2027.

Dicha inversión busca cumplir con los esfuerzos del gobierno federal para fortalecer el mercado interno.

General Motors anunció que el 2025 cerró con resultados sólidos y logró colocar 198 mil 153 unidades, logrado obtener el segundo lugar en la industria.

A pesar de dichos resultados, General Motors liquidó a casi 2 mil trabajadores.