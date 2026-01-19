El despido de mil 900 trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe en Coahuila, fue argumentado por Claudia Sheinbaum explicando que ya hay colaboración al respecto.

La presidenta de México aseguró que ya está en comunicación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sobre el despido en General Motors.

Claudia Sheinbaum aclara los despidos de General Motors en Coahuila

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo estar enterada de los despidos que se generaron en Ramos Arizpe, Coahuila, en la planta de General Motors.

Sin embargo, explicó que esta decisión de General Motors se debe a que Estados Unidos quitó el incentivo por la producción de autos eléctricos, lo que los llevó a reducir su personal para el trabajo en la exportación e importación de este vehículos.

“Hay cambios en la cadena de trabajo (...) cuando quitaron los incentivos, ellos tuvieron que cambiar su orientación en la producción”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Ante ello, dijo estar en comunicación con el gobernación de Coahuila para abordar el tema de General Motor y otros que convergen al estado.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum recordó que aunque General Motors realizó el despido en Coahuila, sigue firma la inversión de mil millones de dólares para México.

Claudia Sheinbaum trabaja con Manolo Jiménez para resolver temas laborales en Coahuila

La presidenta explicó que así como habla con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, sobre los despidos de General Motors, también lo hace en otros temas pendientes.

Claudia Sheinbaum argumentó que dos de los temas sobre los que tiene comunicación con el gobernador es sobre la compra de carbón que hizo la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así como el que haya resolución de Altos Hornos de México (AMSA) para la recuperación de la planta de Coahuila.