Hoy lunes 15 de junio, Fox y Roku han protagonizado una de las mayores compras en el mundo del streaming.

En un acuerdo definitivo, Fox Coporation anunció la adquisición de Roku con la intención de crear una empresa de medios a gran escala.

Fox compra Roku por 22 mil millones de dólares

Fox llegó a un arreglo para comprar Roku por 160 dólares por acción en una mezcla de efectivo y acciones comunes clase A de Fox Coporation.

Con ello, la operación se valora en aproximadamente 22 mil millones de dólares.

Fox (sdpdeportes)

Después del cierre de la venta, tras aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y otros países, los accionistas de Fox tendrán el 73% de la empresa; los de Roku, el 23% .

Se tiene previsto que la adquisición se cierre para el primer semestre del 2027.

Anthony Wood, fundador, presidente y director ejecutivo de Roku, se unirá al Consejo de Administración de Fox tras el concluir la transacción.

El acuerdo hace que Fox acceda a los usuarios de Roku; es decir, a más de 100 millones de hogares en todo el mundo.

Lo que convertiría a Fox en la tercera compañía con mayor cuota de audiencia al contar con 120 mil títulos y contenidos para los usuarios.

Fox y Roku protagonizan una de las mayores compras del streaming (Unsplash)

¿Cómo afectará la compra de Roku que hizo Fox?

En su comunicado, Fox expresó que se compromete a “seguir operando Roku como una plataforma abierta y colaborativa”.

De acuerdo con Fox, la empresa que resulte de su fusión ofrecerá contenido deportivo, informativo y de entretenimiento junto con los servicios de streaming Tubi y The Roku Channel en:

Televisión abierta

Televisión por cable

Televisión local

Streaming

Creando un alcance amplio y consiguiendo una diversificación en beneficios de los espectadores, socios y los anunciantes.

En el caso de la audiencia, se espera que cuente con múltiples contenidos tanto de Fox como de Roku entre los que destacan:

NFL

MLB

NASCAR,

Big Ten

Copa Mundial de la FIFA

FOX News

FOX Business

Roku Originals