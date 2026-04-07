Howdy, el nuevo servicio de streaming sin anuncios de Ruko ha llegado a México como la nueva apuesta de modelo accesible y sin publicidad.

Pues Howdy en México llega con uno de los precios más bajos en el mercado de los servicios de streaming que será la nueva competencia en el mercado de las plataformas.

Howdy, el streaming sin anuncios de Roku costará solo 39 pesos en México

Por sólo 39 pesos podrás contratar Howdy, el streaming sin anuncios de Roku en México, el cual ya está disponible para su suscripción.

Precio de Howdy de Roku que promete ser un renta mensual y no una oferta de lanzamiento o prueba del streaming sin anuncios.

Así como Howdy de Roku garantiza una experiencia de alta calidad y sin anuncios para sus suscriptores con un catálogo que se ampliará mes a mes con nuevos estrenos.

De entrada el contenido de Howdy de Roku para ver en su lanzamiento será con:

Lionsgate

Sony

TV Azteca

Contenido original de Roku

Mientras que el catálogo Howdy de Roku destaca películas como:

Matilda

Como si fuera la primera vez

Una esposa de mentira

John Wick

Blade Runner 2049

Howdy de Roku (Roku )

¿Cómo contratar Howdy, el streaming sin anuncios de Roku en México?

A partir de hoy Howdy, el streaming sin anuncios de Roku ya está disponible en México para su contratación.

Por lo que Howdy, el streaming sin anuncios podrás encontrarlo en la plataforma Roku, o en reproductores de streaming y Roku TV.

Así como en The Roku Channel en navegadores web, así como para móviles como la nueva aplicación disponible para iOS y Android.