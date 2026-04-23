Mundo Roku 2026 celebró su tercera edición y presentó sus principales novedades, en un contexto donde la plataforma ya supera los 100 millones de cuentas activas a nivel global.

Durante el evento, la compañía delineó su estrategia para los próximos meses, con enfoque en el contenido deportivo y la experiencia de los usuarios rumbo al Mundial 2026.

Roku lanza nuevas funciones para seguir el Mundial 2026

Tras el lanzamiento de la Zona de Deportes en 2025, Roku anunció que a finales de mayo llegará la Zona del Mundial, un espacio diseñado para que los usuarios puedan acceder fácilmente a los partidos de México y de otras selecciones.

Esta sección permitirá encontrar tanto encuentros gratuitos como aquellos disponibles mediante suscripción, además de ofrecer tablas de posiciones, marcadores y contenido adicional como documentales, películas y series relacionadas con el torneo.

Entre las funciones destacadas se encuentran:

Modo audífonos, ideal para ver partidos sin interrupciones.

Roku TV Ready, que permite integrar televisores con barras de sonido certificadas.

Más de 200 opciones de dispositivos en más de 15 marcas para transformar cualquier espacio en una experiencia tipo estadio.

Roku amplía su catálogo y mejora la experiencia de streaming

En el apartado de contenido, Roku anunció la llegada de Howdy, un servicio de suscripción con costo accesible de 39 pesos mensuales, que ofrece títulos populares sin anuncios. Este servicio está disponible tanto en The Roku Channel como en navegadores web y aplicaciones móviles.

Además, las Suscripciones Premium en The Roku Channel permiten gestionar diferentes servicios desde un solo lugar, facilitando la contratación y cancelación sin repetir datos bancarios.

Por su parte, The Roku Channel amplía su alcance al ofrecer más de 70 mil títulos bajo demanda, incluyendo contenido original y más de 100 canales en vivo, ahora también disponibles vía web.

Con estas actualizaciones, Roku refuerza su estrategia para consolidarse como una plataforma integral de entretenimiento, al combinar deportes, tecnología y contenido accesible para millones de usuarios.