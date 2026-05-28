La Philips Ambilight Roku TV fue presentada oficialmente para el mercado mexicano, llegando como una de las opciones más atractivas en cuanto a pantallas actuales.

Esta nueva televisión busca inmersión total; tanto en los elementos que ofrece en cuanto a aplicaciones, como en su principal característica: la iluminación ambiental.

Estos son los precios de los modelos de la Philips Ambilight Roku TV:

Philips Ambilight Roku TV de 50 pulgadas: 6,500 pesos

Philips Ambilight Roku TV de 55 pulgadas: 8,500 pesos

Philips Ambilight Roku TV de 65 pulgadas: 11 mil pesos

Las tres se pueden conseguir en tiendas y distribuidores autorizados de la marca.

Philips Ambilight Roku TV (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La Philips Ambilight Roku TV busca una experiencia más allá de la pantalla

Durante la presentación de la Philips Ambilight Roku TV se hizo énfasis en su elemento más característico: su iluminación LED en los bordes de la pantalla.

La televisión proyecta colores en la pared que se sincronizan en tiempo real con el contenido visualizado, para hacer la experiencia más inmersiva, en palabras de los representantes de la marca.

Más allá de lo estético, esta opción ayuda a reducir la fatiga visual y crea una sensación de que la pantalla es más grande de lo que es.

Además, dicha opción está configurada para funcionar sobre cualquier superficie y con todo el contenido de entretenimiento disponible en la actualidad.

Philips Ambilight Roku TV (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Philips Ambilight Roku TV tiene una gran potencia visual

Durante la presentación se dio a conocer que la Philips Ambilight Roku TV contará con tres modelos principales: 50, 55 y 65 pulgadas. Todos con resolución 4K UHD, además la pantalla más grande tiene panel QLED.

Así, la tecnología de la nueva Philips Ambilight Roku TV garantiza un mejor brillo y una gama de colores más definidos tanto en películas y series, como en videojuegos y eventos en vivo.

Ya que las pantallas están optimizadas para mejorar su rendimiento y darle un realce a la nitidez, el contraste y el movimiento de cada escena.

Obviamente, esto se combina con las luces externas para darle una mayor relevancia a la experiencia general de ver la televisión en cualquiera de sus aspectos.

Philips Ambilight Roku TV (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Philips Ambilight Roku TV cuenta con el ecosistema Roku TV

Finalmente, se mencionó que la Philips Ambilight Roku TV cuenta, como su nombre lo indica, con la integración al ecosistema de Roku TV, garantizando una buena cantidad de contenido audiovisual.

Philips Ambilight Roku TV está respaldada por Roku OS, reconocido como uno de los sistemas operativos más intuitivos y rápidos del mercado actual.

A través de esta plataforma se garantiza el acceso directo a Netflix, Disney+, Prime Video y Max , sin tener que estar navegando entre todas las aplicaciones.

Además de que por sí misma tiene miles de películas y series disponibles; sin olvidar la opción de reproducir fotos personales de los usuarios, y un sistema mejorado para suscribirse a los sistemas de streaming.





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