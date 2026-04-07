El presidente municipal Daniel Serrano dio a conocer que el rapero mexicano Sabino se presentará con un concierto gratuito en Cuautitlán Izcalli como parte del Festival Izcallense Arte, Queso y Vino.

El espectáculo se llevará a cabo en la explanada municipal y forma parte de la estrategia cultural del gobierno municipal para acercar eventos masivos sin costo a la ciudadanía.

Festival en Cuautitlán Izcalli reunirá a Sabino y otros artistas

Este festival reunirá música, gastronomía y actividades culturales, con el objetivo de impulsar la convivencia familiar y promover la oferta artística del municipio. Además, se busca que Cuautitlán Izcalli se posicione como punto de encuentro para conciertos gratuitos y propuestas culturales de gran convocatoria. El Festival Izcallense Arte, Queso y Vino se realizará en la Explanada Municipal del 10 al 12 de abril.

Entre las canciones más populares del cantante destacan “Película”, “Date Cuenta”, “Tú” y “Tu Look”, temas que han conectado con el público joven en distintos escenarios del país. Además, el municipio ofrece una cartelera con artistas de talla mundial como:

Ximena Sariñana

Little Jesus

Nortec

Esteman

Sabino encabezará festival gratuito en Cuautitlán Izcalli (cortesía)

El concierto de Sabino se suma a su trayectoria en foros importantes del país como el Estadio GNP, donde ha logrado presentaciones con alta demanda. La administración municipal subrayó que, mientras en otros recintos los boletos alcanzan costos de más de tres mil pesos, en Cuautitlán Izcalli será completamente gratis.

El festival también incluirá oferta gastronómica, degustación de vinos y actividades culturales, con lo que se busca atraer a familias, jóvenes y visitantes de municipios cercanos durante el inicio de la temporada primaveral.