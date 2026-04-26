Durante la CCXP México 2026, se tuvo una presentación especial fuera de lo común, pues Audible de Amazon mostró su nueva ficción sonora, Atlantis, escrita por Julio Rojas y protagonizada por Regina Blandón y Raúl Briones.

En su panel en la CCXPMX 2026, los involucrados hablaron un poco de lo que es Atlantis, así como de la experiencia de grabar para Audible de Amazon.

Audible de Amazon permitió explorar una narrativa diferente con Atlantis

Una de las primeras cosas que se dejó claro de Atlantis, es que se trata de una narrativa diferente que solo se podía haber creado en Audible de Amazon, esto en palabras del escritor Julio Rojas.

Quien señaló que a diferencia de otros contenidos audibles actuales, en Atlantis se logró crear una atmósfera envolvente gracias a las posibilidades de la plataforma, pues se tuvo una gran libertad creativa.

Atlantis de Audible Amazon en CCXPMX 2026 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Asimismo, destacó que escribir para una ficción sonora no es igual que para una serie o película, pues aquí todo se graba casi desde el inicio; desde el texto del guion, hasta los sonidos y capas que integrarán la serie.

El punto es imaginar cómo los diálogos de los personajes se insertan en un mundo auditivo que técnicamente no es real, pero se le tiene que dar realidad para que el escucha pueda armar las imágenes en su cabeza.

Se trata de una obra que busca involucrar al oyente; es decir, que se comprometa realmente con lo que está escuchando.

“Atlantis se construyó en un formato que da una total libertad creativa, no solo en cuanto a su construcción y producción, también porque permite que los escuchas construyan en su mente la historia que se va describiendo mediante diálogos y sonidos; cerrar los ojos e involucrarse directamente con el relato.” Julio Rojas, escritor y creador de Atlantis

Regina Blandón habló del profesionalismo al momento de hacer Atlantis en Audible de Amazon

Regina Blandón es la protagonista de Atlantis, la ficción sonora de Audible de Amazon, cuyo personaje requirió de una gran preparación, pues se trata de una forma diferente de actuar.

Al no tener imagen, tanto Regina Blandón como el resto del elenco de Atlantis en Audible de Amazon, tenían que expresar todo mediante su voz; necesitando un manejo perfecto de la misma.

No solo para dar los tonos, también para las acciones, interpretar a alguien que estaba corriendo, recogiendo algo, enfrentando a un monstruo del fondo del mar, viviendo una gran tensión, alegría, miedo o ira.

Destacando que todos en el elenco fueron sumamente profesionales, con una gran preparación , lo cual hizo que todo fluyera de la manera adecuada.

“Afortunadamente para la producción de Atlantis, todo el elenco estaba integrado por profesionales, gente de todos ámbitos de la actuación, que entre otras cosas hicimos teatro; lo cual ayudo mucho a construir nuestros personajes. En mi caso, darle esos matices de vulnerabilidad a Regina, la protagonista; pero sin perder vista que es una militar implacable, que precisamente muestra muy poco de ese lado vulnerable” Regina Blandón, actriz de Atlantis

Atlantis de Audible Amazon en CCXPMX 2026 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Raúl Briones señaló cuál es la mejor forma de experimentar Atlantis con Audible de Amazon

Finalmente, Raúl Briones, otro de los protagonistas de Atlantis, señaló la mejor forma de escuchar ficción sonora con Audible de Amazon.

En general, estuvo de acuerdo con Julio Rojas, señalando que lo recomendable es usar unos buenos audífonos, cerrar los ojos y dejarse llevar por el relato, sin nada que los saque de la inmersión; así se podrá apreciar la producción en general, sin perder ningún detalle debido a elementos externos.

“El público puede experimentar como mejor les acomode a Atlantis; sin embargo, considera que la forma ideal es usando unos audífonos de buena calidad, pues solo así se podrán meter de lleno a este mundo que hemos construido, apreciando la totalidad de las capas sonoras que lo conforman”. Raúl Briones, actor de Atlantis

Atlantis se trata de una producción de gran nivel, digna de los grandes medios audiovisuales, solo que con el sonido como principal canal de comunicación, de ahí que es preferible el contacto directo.