La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció la realización del Festival del Mezcal Guerrerense 2026, que se llevará a cabo en el marco del Tianguis Turístico de México en Acapulco.

El objetivo del evento es fortalecer la cadena productiva del agave–mezcal y promover esta bebida emblemática del estado, como parte de las acciones para impulsar a los productores guerrerenses.

Evelyn Salgado fortalece la cadena productiva del mezcal en Guerrero

La gobernadora informó que su administración ha destinado casi 10 millones de pesos para fortalecer la cadena agave–mezcal en la entidad.

Estos recursos han permitido integrar a más de 100 productores al padrón de empresas guerrerenses, así como impulsar el registro, desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas.

Los apoyos incluyen:

Desarrollo de marca

Selección de envases

Diseño de etiquetas

Formación en comercio exterior

Asistencia técnica y capacitación

Actualmente, la producción estatal supera los 94 mil 300 litros de mezcal, provenientes de las regiones Centro, Norte, Montaña, Tierra Caliente y Sierra, actividad que beneficia directamente a más de 500 familias.

Festival “Guerrero sabe a mezcal” promoverá degustaciones y cultura gastronómica

La secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, destacó que Guerrero forma parte de los nueve estados con denominación de origen del mezcal, lo que posiciona a la entidad como un productor relevante de esta bebida tradicional.

Gracias al programa estatal de certificación, Guerrero ocupa el quinto lugar nacional en producción de mezcal.

Además, con el respaldo del gobierno estatal se han desarrollado más de 40 marcas certificadas, de las cuales siete ya se encuentran listas para exportación.

El festival “Guerrero sabe a mezcal” se realizará del 28 al 30 de abril en Fórum Mundo Imperial, dentro de las actividades del Tianguis Turístico 2026.

El evento ofrecerá degustaciones, coctelería, muestras artesanales y gastronomía, con la participación de más de 20 marcas certificadas de mezcal en un espacio denominado “Experiencia Guerrero”, donde los asistentes podrán disfrutar del maridaje entre esta bebida tradicional y la riqueza gastronómica del estado.