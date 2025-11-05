México se sumará al Black Friday 2025 con un día de grandes ofertas de fin de año para ir preparando los regalos de la temporada navideña.

Si quieres ser parte del Black Friday 2025 en México, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, para que te vayas preparando.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en México?

El Black Friday 2025 en México se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2025, el mismo día que se celebra en Estados Unidos.

Black Friday (Unsplash)

Esto significa que el Black Friday 2025 en México no se empalmará con El Buen Fin 2025, como muchos hubieran esperado.

Ya que El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre . En este caso, el Viernes Negro tendrá su celebración semana y media.

Además, no se extenderá más allá de las 24 horas que dura el viernes 28 de noviembre; no obstante, hay que recordar que también tendremos el Cyber Monday unos días después.

Por lo que si no terminaste muy gastado de El Buen Fin 2025, puedes aprovechar las ofertas de la siguiente oleada.

¿Qué tiendas participan en el Black Friday 2025 en México?

De momento, no se han anunciado las tiendas que participarán en el Black Friday 2025 en México ; sin embargo se sabe que participarán varias plataforma electrónicas.

Se espera que por lo menos Amazon y Mercado Libre —aunque no es de Estados Unidos— tengan alguna clase de participación o descuentos especiales durante esta fecha.

Amazon Black Friday (Christian Wiediger / Unsplash )

Esto hay que tomarlo muy en cuenta, a diferencia de El Buen Fin 2025, el Black Friday 2025 solo se llevará a cabo en tiendas digitales.

No habrá ofertas en locales físicos, o en muy pocos de estos, debido a que como ya mencionamos, se trata de una iniciativa de Estados Unidos.

Así que solo las marcas de dicho país tendrán ofertas especiales durante el Black Friday 2025. Reiteramos, esto en sus tiendas en línea.