México alcanzó un nuevo récord histórico en empleo formal al superar los 23 millones de trabajadores afiliados al IMSS al cierre de octubre de 2026.

El crecimiento estuvo impulsado por entidades como Chiapas, Oaxaca e Hidalgo, que registraron los avances más significativos en generación de puestos de trabajo.

Además, sectores estratégicos como transportes, comunicaciones, construcción e industria extractiva mostraron un desempeño positivo durante el último año.

Los datos también reflejan un aumento sostenido en los salarios de cotización y la consolidación del empleo permanente como principal motor del mercado laboral formal.

Chiapas, Oaxaca e Hidalgo destacan por la creación de empleos formales, según el IMSS

Al 31 de octubre de 2026, el mercado laboral formal en México alcanzó un registro histórico de 23,088,353 puestos de trabajo afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la dinámica territorial, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo encabezaron la generación de empleo formal en el país con crecimientos anuales superiores al 4.5%, destacando Chiapas con un 20.2%, Oaxaca con un 7.8% e Hidalgo con un 4.7%.

En la comparación anual entre octubre de 2025 y octubre de 2026, el empleo formal tuvo un incremento neto de 299,180 puestos de trabajo, equivalente a una tasa del 1.3%, al pasar de 22,789,173 a 23,088,353 plazas.

Respecto al comportamiento mensual, durante octubre de 2026 se incorporaron 161,077 nuevos puestos, lo que representa un avance del 0.7%.

Al comparar el desempeño del décimo mes entre ambos años, se observa una diferencia en el ritmo de contratación: en octubre de 2025 se registraron 217,491 plazas, resultando en 56,414 empleos menos generados en la comparación directa mensual.

A pesar de esta desaceleración mensual, la creación acumulada en los primeros diez meses de 2026 se situó en 571,277 plazas.

86.8% corresponde a puestos permanentes de trabajo

Del total de afiliados, el 86.8% corresponde a puestos permanentes y el 13.2% a eventuales.

Por sectores económicos, los mayores repuntes porcentuales anuales se registraron en transportes y comunicaciones con 6.7%, la industria extractiva con 5.5% y la construcción con 3.4%.

Asimismo, el salario base de cotización promedio alcanzó los $664.7 pesos diarios, marcando el nivel más alto registrado para un mes de octubre.