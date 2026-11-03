El gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció 187 nuevos empleos en Durango como parte de la Bolsa de Trabajo de Durango, correspondiente al periodo del 2 al 6 de noviembre, que reúne oportunidades laborales de 109 empresas.

La oferta contempla 100 empleos en Durango capital y 87 vacantes en La Laguna, con opciones en sectores como industria, producción de alimentos, tecnología, servicios médicos, cajas de ahorro y tiendas departamentales.

Bolsa de Trabajo de Durango reúne vacantes de 109 empresas

Las ofertas de trabajo en Durango están dirigidas a personas que buscan incorporarse al mercado laboral en distintas actividades productivas.

De acuerdo con la información presentada por el gobernador, también hay vacantes para profesionistas y técnicos especializados en áreas como ingeniería civil, mecatrónica, ingeniería eléctrica, medicina, contaduría pública y administración de empresas.

La convocatoria estará disponible durante la semana del 2 al 6 de noviembre, con información sobre requisitos, lugares de atención y medios de contacto para que las personas interesadas puedan postularse.

Prevén más contrataciones por Buen Fin y temporada de fin de año

El gobernador Esteban Villegas señaló que se espera un incremento en las contrataciones durante las próximas semanas, debido al Buen Fin 2026 y a la temporada de fin de año.

Ante esta expectativa, el Gobierno del Estado continuará presentando nuevas oportunidades laborales cada martes, con el propósito de mantener informada a la población sobre las opciones disponibles.

Durango reune oportunidades laborales
Durango reune oportunidades laborales (cortesía)

¿Qué empleos se ofrecen en Durango?

Entre las áreas con oportunidades se encuentran la industria, tecnología, servicios médicos y comercio. También destacan los empleos en ingeniería y medicina, además de puestos relacionados con contaduría y administración.

Las personas interesadas pueden consultar la Bolsa de Trabajo de Durango para conocer las condiciones de cada vacante y los medios para iniciar su proceso de postulación.

Con esta oferta, el gobierno estatal busca acercar nuevas oportunidades de empleo en Durango a quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una opción acorde con su experiencia profesional.