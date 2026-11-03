El gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció 187 nuevos empleos en Durango como parte de la Bolsa de Trabajo de Durango, correspondiente al periodo del 2 al 6 de noviembre, que reúne oportunidades laborales de 109 empresas.

La oferta contempla 100 empleos en Durango capital y 87 vacantes en La Laguna, con opciones en sectores como industria, producción de alimentos, tecnología, servicios médicos, cajas de ahorro y tiendas departamentales.

Bolsa de Trabajo de Durango reúne vacantes de 109 empresas

Las ofertas de trabajo en Durango están dirigidas a personas que buscan incorporarse al mercado laboral en distintas actividades productivas.

De acuerdo con la información presentada por el gobernador, también hay vacantes para profesionistas y técnicos especializados en áreas como ingeniería civil, mecatrónica, ingeniería eléctrica, medicina, contaduría pública y administración de empresas.

La convocatoria estará disponible durante la semana del 2 al 6 de noviembre, con información sobre requisitos, lugares de atención y medios de contacto para que las personas interesadas puedan postularse.

Prevén más contrataciones por Buen Fin y temporada de fin de año

El gobernador Esteban Villegas señaló que se espera un incremento en las contrataciones durante las próximas semanas, debido al Buen Fin 2026 y a la temporada de fin de año.

Ante esta expectativa, el Gobierno del Estado continuará presentando nuevas oportunidades laborales cada martes, con el propósito de mantener informada a la población sobre las opciones disponibles.

Durango reune oportunidades laborales (cortesía)

¿Qué empleos se ofrecen en Durango?

Entre las áreas con oportunidades se encuentran la industria, tecnología, servicios médicos y comercio. También destacan los empleos en ingeniería y medicina, además de puestos relacionados con contaduría y administración.

Las personas interesadas pueden consultar la Bolsa de Trabajo de Durango para conocer las condiciones de cada vacante y los medios para iniciar su proceso de postulación.

Con esta oferta, el gobierno estatal busca acercar nuevas oportunidades de empleo en Durango a quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una opción acorde con su experiencia profesional.