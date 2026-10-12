El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena informó que el estado captó 11 mil 566 millones de pesos en inversión turística desde el inicio de la actual administración, y hasta el 30 de septiembre de 2026. Los proyectos representan 15 mil 508 empleos, de los cuales 4 mil 810 son directos y 10 mil 698 indirectos.

De acuerdo con el reporte de captación de inversiones turísticas de septiembre, elaborado por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) del Gobierno del Estado, el interior de Yucatán concentra 6 mil 851 millones de pesos, equivalentes al 59.2 por ciento de la inversión total.

Por su parte, Mérida acumula 4 mil 715 millones de pesos, que representan el 40.8 por ciento restante.

Yucatán capta 11 mil 566 millones de pesos en inversión turística (cortesía )

Valladolid y Hunucmá suman dos nuevos hoteles

Durante septiembre se registraron dos nuevos proyectos hoteleros con una inversión conjunta de 34 millones de pesos: Amaya Hotel Boutique, ubicado en Valladolid, y Hotel Woway, en Hunucmá.

Estas inversiones se incorporan a los proyectos turísticos registrados durante la actual administración estatal, que buscan ampliar la actividad del sector en distintas regiones de Yucatán. Además, la inversión turística acumulada creció en 2 mil 952 millones de pesos frente al cierre de septiembre de 2025.

¿En qué sectores se invierte en turismo en Yucatán?

El reporte de Sefotur identifica tres rubros principales que concentran la inversión turística en el estado:

Hospedaje: 57.8 por ciento.

Marinas y clubes de playa: 34.3 por ciento.

Restaurantes: 2.8 por ciento.

Las cifras forman parte de la estrategia turística del Gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, bajo el enfoque del Renacimiento Maya. Con estos proyectos, el estado registra inversiones que abarcan tanto a Mérida como a municipios del interior, donde se concentra cerca de seis de cada diez pesos destinados al sector turístico.