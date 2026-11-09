Claudia Sheinbaum destacó un nuevo máximo histórico en el empleo formal al informar que México superó los 23 millones de puestos de trabajo registrados ante el IMSS durante octubre de 2026.

“Les tengo otra buena noticia, llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, en octubre de 23 millones 88 mil 353 cifra máxima en toda la historia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del 9 de noviembre de 2026, la presidenta de México atribuyó el resultado al dinamismo económico observado en el segundo semestre del año, así como al impacto de las obras públicas y la inversión productiva en distintas regiones del país.

El reporte también refleja una tendencia positiva en la generación de empleo formal acumulada durante 2026, consolidando uno de los principales indicadores económicos de la actual administración.

Sheinbaum anuncia récord de 23 millones de empleos formales en México (Especial )

Octubre 2026 con récord de 23 millones de empleos formales en México

Ante el récord de 23 millones de empleos formales en México en octubre de 2026, la mandataria del país, Sheinbaum detalló que el crecimiento mensual fue de 161 mil 077 empleos.

Mientras que en lo que va del año, de enero a octubre de 2026, se tiene un crecimiento de 571 mil 277 empleos formales con una variación anual de 1.3 %.

Asimismo, Sheinbaum recordó que tal y como se había previsto “nos iría mejor en el segundo semestre del año”, pues el crecimiento en los empleos formales en México es parte de las acciones de su gobierno.

Además de que estas cifras son reflejo del inicio de todas las obras públicas, así como efecto en todos los indicadores económicos de que al país le está yendo bien, dijo Sheinbaum.