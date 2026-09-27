Delfina Gómez reportó que el Estado de México se mantiene en primer lugar nacional en generación de empleos, con más de 250 mil nuevas plazas durante su administración.

A través de un mensaje difundido en redes sociales rumbo a su Tercer Informe de Gobierno, la mandataria señaló que uno de cada tres empleos en el país se genera en la entidad mexiquense.

Delfina Gómez reporta más de 3 mil 300 millones de dólares en inversión extranjera

Además, la inversión extranjera superó los 3 mil 300 millones de dólares en sectores como el automotriz, logístico, habitacional, comercio y alimentos y bebidas.

Entre los países que han destinado inversiones al Estado de México destacan Estados Unidos, Alemania, Australia, Suiza y Países Bajos.

Este crecimiento se acompaña de acciones para facilitar la instalación y operación de empresas, entre ellas la simplificación de trámites y el acompañamiento al sector empresarial, así como una estrategia para ampliar las oportunidades de inversión hacia distintas regiones del estado.

Estado de México busca ampliar oportunidades para empresas y productores

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Económico trabaja en una estrategia para el sur del Estado de México y los productos del campo, mediante un modelo de vinculación comercial.

La estrategia busca conectar a productores, cooperativas y MiPyMEs mexiquenses con mercados y compradores estratégicos, con el objetivo de ampliar sus oportunidades comerciales.

Con este balance, la administración de Delfina Gómez coloca la generación de empleo y la llegada de inversión entre sus principales resultados económicos, mientras mantiene una estrategia para atraer nuevos proyectos y ampliar las oportunidades para empresas, productores y emprendedores mexiquenses.