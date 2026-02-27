Un juzgado federal puso freno a la subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa), lo que pospone la posible venta de estas compañías siderúrgicas.

La decisión fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México (CDMX) con competencia nacional.

Detienen subasta de Altos Hornos de México tras incumplimiento de garantías

El Poder Judicial de la Federación (PJF) informó que un juez declaró desierta el proceso de subasta de AHMSA, cuyas operaciones se localizan en el estado de Coahuila.

En una nota oficial, el órgano jurisdiccional precisó que la puja quedó sin efecto por causas ajenas a la autoridad judicial.

De acuerdo con el representante del proceso, Víctor Manuel Aguilera, no se reunieron los requisitos legales esenciales para poder formalizar la operación de subasta de AHMSA, situación que fue comunicada a la jueza Ruth Haggi.

Entre las condiciones pendientes figuraba la manifestación expresa de los acreedores para autorizar la venta de sus bienes integrados en la unidad productiva. Asimismo, los interesados debían presentar una “garantía de seriedad”, requisito indispensable para validar la oferta.

El plazo para entregar dicha garantía concluyó el miércoles 25 de febrero , sin que se cumpliera lo estipulado.

El monto exigido ascendía a casi 2 mil 024 millones de pesos, unos 116 millones de dólares, equivalente al 10% del valor mínimo de referencia fijado para la subasta , estimado en mil 127 millones de dólares.

Tras esto, la jueza Haggi concedió un periodo de 20 días hábiles para que el representante formule una nueva propuesta de enajenación que permita maximizar la recuperación para el conjunto de acreedores.

El tribunal subrayó que el objetivo central en esta fase es preservar la operación de las empresas como unidad productiva, con miras a proteger el empleo y mitigar el impacto económico en la región.