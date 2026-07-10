Claudia Sheinbaum conformó Alonso Ancira Elizondo, presidente y accionista de Altos Hornos de México, aún tiene una deuda con Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la presidenta, Alonso Ancira aún no ha entregado el último pago del acuerdo reparatorio que firmó con Pemex en 2021.

“Todavía debe…todavía falta un último pago del acuerdo reparatorio que se hizo en su momento” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: FGR confirma que Alonso Ancira aún tiene una deuda con Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que la Fiscalía General de la República (FGR) ha conformado que Alonso Ancira aún tiene un adeudo con Pemex por el acuerdo de reparación en el caso Agronitrogenados.

Claudia Sheinbaum resaltó que aún hace falta el último pago que se acordó en 2021 entre el expresidente de Altos Hornos de México y Pemex.

Esto luego de que se reportara que se reactivó la orden de aprehensión contra Alonso Ancira por este adeudo que no se ha cubierto desde que cambió su residencia a Estados Unidos.

Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México (CUARTOSCURO / Rogelio Morales Ponce)

De acuerdo con el acuerdo reparatorio, Alonso Ancira estaba obligado a realizar 3 pagos a Pemex por el caso Agronitrogenados por un total de 216 millones 664 mil 40 dólares.

Según el cronograma, los pagos debían hacerse de la siguiente forma.

30 de noviembre de 2021: primer pago por 50 millones 40 dólares

30 de noviembre de 2022: segundo pago por 54 mil 166 mil 10 dólares

30 de noviembre de 2023: tercer pago por 112 millones 497 mil 990 dólares

Cada pago además debía incluir los intereses que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de Pemex.