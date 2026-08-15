TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, enfrenta un proceso de concurso mercantil debido a las deudas que tiene con cientos de acreedores, que van desde equipos de futbol hasta empresas internacionales.
Como parte del concurso mercantil, la empresa de Ricardo Salinas Pliego reportó obligaciones vencidas y no vencidas por 23 mil 961 millones 373 mil 218 pesos. Datos revelan que le debe a cerca de 600 acreedores.
Ricardo Salinas Pliego le debe a 600 empresas; estas son algunas de ellas
De acuerdo con la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, TV Azteca tiene mil 125 millones 918 mil 631 pesos en activos líquidos, cuando su deuda está por encima de los 23 mil millones.
TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego le debe a 600 empresas y los que tienen los mayores montos son:
- The Bank of New York Mellon: 10 mil 399 millones de pesos
- Alterbank Ltd: 4 mil 237.9 millones de pesos
- Numchi Servicios, S.A.P.I. de C.V: Mil 807.9 millones de pesos
- Televisión Azteca III, S.A. de C.V: Mil 400.8 millones de pesos
- Operadora Mexicana de Televisión: 763.3 millones de pesos
- Promotora de Torneos y Espectáculos Públicos: 517.4 millones de pesos
- Diamond Films Netherland Cooperatief UA: 403 millones de pesos
- Buena Vista International; 368.7 millones de pesos
- Azteca Records: 324.1 millones de pesos
- Producciones Dopamina: 258 millones de pesos
- Mercadotecnia TVA : 244.4 millones de pesos
- Multimedia Espectáculos y Atracciones: 237.4 millones de pesos
- Televisa: 185.8 millones de pesos
- Sinergia Deportiva (Tigres UANL): 143.7 millones de pesos
- Universal City Studios Productions: 129.2 millones de pesos
- Warner Bros. International Television Distribution: 104.7 millones de pesos
- Servicios Especializados TAZ: 100.8 millones de pesos
- SAT: 83.5 millones de pesos
- Tubi Inc: 64.1 millones de pesos
- WPP Media Management: 48.7 millones de pesos
- FC Juárez: 41.2 millones de pesos
- Azteca Internacional Corporation: 22.9 millones de pesos
- Promociones Zanfer: 16.8 millones de pesos
- Grupo Salinas Telecom: 11 millones de pesos
- Nueva Elektra del Milenio: 10.4 millones de pesos
- Operadora de Escenarios Deportivos (Club Puebla): 9.2 millones de pesos
- Total Play Telecomunicaciones : Poco más de 7 millones de pesos
- CFE Suministrador de Servicios Básicos: 6.7 millones de pesos
Cabe mencionar que la sentencia menciona hasta 600 acreedores, pero esta lista no necesariamente representa el total definitivo. Los créditos todavía deben pasar por el procedimiento de reconocimiento, graduación y prelación.