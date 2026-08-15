TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, enfrenta un proceso de concurso mercantil debido a las deudas que tiene con cientos de acreedores, que van desde equipos de futbol hasta empresas internacionales.

Como parte del concurso mercantil, la empresa de Ricardo Salinas Pliego reportó obligaciones vencidas y no vencidas por 23 mil 961 millones 373 mil 218 pesos. Datos revelan que le debe a cerca de 600 acreedores.

Ricardo Salinas Pliego le debe a 600 empresas; estas son algunas de ellas

De acuerdo con la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, TV Azteca tiene mil 125 millones 918 mil 631 pesos en activos líquidos, cuando su deuda está por encima de los 23 mil millones.

TV Azteca inicia concurso mercantil voluntario (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego le debe a 600 empresas y los que tienen los mayores montos son:

The Bank of New York Mellon: 10 mil 399 millones de pesos

Alterbank Ltd: 4 mil 237.9 millones de pesos

Numchi Servicios, S.A.P.I. de C.V: Mil 807.9 millones de pesos

Televisión Azteca III, S.A. de C.V: Mil 400.8 millones de pesos

Operadora Mexicana de Televisión: 763.3 millones de pesos

Promotora de Torneos y Espectáculos Públicos: 517.4 millones de pesos

Diamond Films Netherland Cooperatief UA: 403 millones de pesos

Buena Vista International; 368.7 millones de pesos

Azteca Records: 324.1 millones de pesos

Producciones Dopamina: 258 millones de pesos

Mercadotecnia TVA : 244.4 millones de pesos

Multimedia Espectáculos y Atracciones: 237.4 millones de pesos

Televisa: 185.8 millones de pesos

Sinergia Deportiva (Tigres UANL): 143.7 millones de pesos

Universal City Studios Productions: 129.2 millones de pesos

Warner Bros. International Television Distribution: 104.7 millones de pesos

Servicios Especializados TAZ: 100.8 millones de pesos

SAT: 83.5 millones de pesos

Tubi Inc: 64.1 millones de pesos

WPP Media Management: 48.7 millones de pesos

FC Juárez: 41.2 millones de pesos

Azteca Internacional Corporation: 22.9 millones de pesos

Promociones Zanfer: 16.8 millones de pesos

Grupo Salinas Telecom: 11 millones de pesos

Nueva Elektra del Milenio: 10.4 millones de pesos

Operadora de Escenarios Deportivos (Club Puebla): 9.2 millones de pesos

Total Play Telecomunicaciones : Poco más de 7 millones de pesos

CFE Suministrador de Servicios Básicos: 6.7 millones de pesos