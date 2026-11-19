David Ellison celebró tener a Elon Musk como accionista de Skydance; “contar con su voto de confianza y tenerlo como accionista es un honor y un privilegio”, afirmó.

Durante la cumbre DealBook 2026 del New York Times, Ellison reconoció que Musk invirtió en Skydance, aunque no dio detalles del montó que aportó.

Sin embargo, medios como CNBC y Semafor indican que Elon Musk habría puesto alrededor de mil millones de dólares en Skydance para concretar la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery.

David Ellison (@davidellisonskydance)

David Ellison celebra tener a Elon Musk como accionista de Skydance

Además de confirmar a Elon Musk como accionista de Skydance, David Ellison mostró su admiración por el dueño de Tesla.

Ante la pregunta de Andrew Ross Sorkin del New York Times sobre si la inversión de Musk en Skydance era el comienzo de algos más grande con Starlink, Ellison no descartó colaborar una colaboración en el futuro.

Miren, siento una gran admiración y respeto por Elon. No sé si lo vieron recientemente, pero ver la Starship de SpaceX es una maravilla… Es como si fuera Nikola Tesla y Thomas Edison a la vez… Desde mi punto de vista, es el mejor emprendedor de nuestro tiempo, y no invierte en muchas empresas... Y si surgiera alguna oportunidad de colaborar con él en el futuro… estaríamos encantados de hacerlo. Pero (por ahora) no hay nada. David Ellison, director ejecutivo de Skydance

Pese a la buena relación de Elon Musk con David Ellison, el directo ejecutivo afirmó que sí estrenará en HBO el controversial documental “Musk”, el cual está previsto llegar en el primer trimestre 2027.

Elon Musk (Evan Vucci / AP)

Durante su charla con Andrew Ross Sorkin, David Ellison también habló sobre la manera en que convenció a su padre, Larry Ellison, para que respaldara el acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

Igualmente, se expresó acerca de la relación de su padre con el presidente Donald Trump, indicando que ha trabajado estrechamente con la actual administración, aunque puntualizó que el acuerdo nació durante el mandato de Joe Biden.

También dejó en claro que creen en la independencia editorial en las noticias y que eso no cambiará con su nueva compañía.

Otros temas que tocó Ellison fueron relacionados con el cine, la inteligencia artificial y los restos que vienen para Skydance.