Paramount+ y HBO Max lanzarán un paquete conjunto a principios de 2027, luego de que Skydance Corporation confirmara sus planes para integrar los dos servicios de streaming tras la adquisición de Warner Bros. Discovery.

El anuncio fue realizado por David Ellison, director ejecutivo de Skydance, quien explicó que la nueva oferta de Paramount+ y HBO Max permitirá a los usuarios acceder a los catálogos de ambas plataformas mediante una sola suscripción; la iniciativa representa el primer paso para unificar sus servicios.

Paramount+ y HBO Max: ¿qué incluirá el paquete conjunto de 2027?

De acuerdo con la información presentada por Skydance a sus accionistas, el paquete de Paramount+ y HBO Max combinará producciones de entretenimiento, contenidos deportivos y noticias; entre los títulos que destacan dentro de su catálogo están:

Harry Potter

The Pi

franquicias y producciones originales de ambas compañías

HBO Max y Paramount+ (Especial)

Durante una llamada con analistas, Ellison describió la iniciativa del paquete conjunto de Paramount+ y HBO Max como “nuestro primer paso hacia la unificación de los dos servicios”.

La compañía busca aprovechar la diversidad de sus contenidos para ampliar su audiencia, aumentar el tiempo de permanencia de los suscriptores y mejorar la retención de usuarios.

Por ahora, Skydance no ha revelado cuánto costará la suscripción conjunta de Paramount+ y HBO Max, ni ha confirmado una fecha específica para su lanzamiento.

Tampoco se han anunciado detalles definitivos sobre cuándo ambas plataformas, Paramount+ y HBO Max, podrían convertirse en una sola aplicación; mientras tanto, los servicios continuarán operando por separado y los usuarios podrán conservar sus suscripciones actuales sin cambios inmediatos.